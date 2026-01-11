«ПСЖ» и «Ливерпуль» оформят победу, «Дженоа» и «Кальяри» сыграют за выживание в Серии А

В очередном экспрессе разберем матчи Серии А, Кубка Англии и Кубка Франции

«Дженоа» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

«Дженоа» в чемпионате Италии идет на 17-м месте, имея в активе 16 баллов. У команды три победы, семь матчей вничью и девять поражений за 19 туров. Отрыв от «зоны вылета» составляет всего два балла. В октябре и ноябре 2025 клуб выдал серию из девяти матчей без побед: пять поражений и четыре ничьи.

«Кальяри» после 19-ти туров Серии А идет на 15 месте, набрав 19 очков при четырех победах, семи матчах вничью и восьми поражениях. Команда смогла забить 21 мяч, а пропустила 27 в свои ворота. «Кальяри» сыграл вничью в последнем поединке с «Кремонезе» со счетом 2:2. Ранее клуб минимально проиграл «Милану» (0:1).

Обе команды борются за сохранение прописки в лиге. Хотя и «Кальяри» выглядит более стабильно, нельзя назвать гостей фаворитами в этой встрече. У «Дженоа» затянулся кризис: ни одной победы в пяти последних матчах. При этом последняя виктория была добыта 8 декабря. Оба коллектива много пропускают. Например, «Кальяри» в семи из последних восьми, а «Дженоа» в 13 к ряду.

Наш прогноз: обе команды забьют за 2,10.

«Ливерпуль» — «Барнсли»

Футбол. Кубок Англии. Третий раунд

«Ливерпуль» смог выправить ситуацию после кризиса в середине сезона. У клуба четвертая позиция в АПЛ с 35 очками после 21 матча. В активе «красных» десять побед, пять матчей вничью и шесть поражений. Однако в последних трех поединках клуб играет вничью: с «Арсеналом» (0:0), «Фулъэмом» (2:2) и «Лидсом» (0:0). Но до этого «Ливерпуль» выдал серию из четырех побед к ряду с общим счетом 7:2.

«Барнсли» выступает в первой лиге Англии и занимает 17-е место из 24. В активе клуба восемь побед, пять матчей вничью и восемь поражений. Команда смогла 33 мяча, пропустив 33 в свои ворота. Отметим, что «Барнсли» в последних четырех встречах не смог оформить ни одной победы. Команда смогла лишь единожды поразить ворота, а общий счет в этих поединках 3:6.

Ожидаем в матче повторению сценария поединка «Манчестер Сити» и «Эксетер Сити». Напомним, «горожане» разгромили своих оппонентов со счетом 10:1. Возможно, мы не увидим много голов в матче, однако фаворит в этой встрече очень даже просматривается. Для «Ливерпуля» этот поединок может стать шансом прервать серию ничейных матчей.

Наш прогноз: тотал больше 3 мячей в матче за 1,38.

«ПСЖ» — «Париж»

Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала

«ПСЖ» все еще идет на второй строчке в Лиге 1. У действующего обладателя Лиги чемпионов 39 очков после 17 матчей при 12 победах, трех ничейных результатах и двух поражениях. Клуб забил больше всех в чемпионате (37 мячей) и пропустил 15 голов в свои ворота.

«Париж» очень слабо смотрится в текущем сезоне. В Лиге 1 команда идет на 15-й строчке, имея в активе 16 очков. Отрыв от «зоны вылета» всего два балла. В последних пяти матчах на счету команды всего одна победа, два матча вничью и два поражения. «Париж» добыл эту победу в матче Кубка Франции против «Раон Л'Этапе» со счетом 3:0. Во внутреннем чемпионате у коллектива семь встреч без побед.

В матче клубов из одного города фаворит очевиден. «ПСЖ» идет на серии из восьми матчей без поражений, семь из которых клуб выиграл. Отметим победу клуба в матче против «Марселя» в Суперкубке Франции. Основное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти «ПСЖ» оказался сильнее — 4:1. Первый титул в 2026 году обязан придать мотивации футболистам французского гранда.

Наш прогноз: победа «ПСЖ» в матче за 1,18.

