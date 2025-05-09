Экспресс дня 9 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Германии, Испании и Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» Футбол. Чемпионат Германии

«Вольфсбург» находится на 12-м месте в таблице. У команды 39 очков по итогам 32-х матчей. Ранее «Вольфсбург» одержал 10 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

В Бундеслиге «Вольфсбург» не побеждает с 1 марта. Тогда клуб в гостях одолел бременский «Вердер» со счетом 2:1. На данный момент безвыигрышная серия «волков» составляет 8 матчей.

«Хоффенхайм» находится недалеко от зоны вылета. Но во вторую Бундеслигу команда не вылетит. В 32-х встречах «Хоффенхайм» набрал 31 очко.

В апреле «Хоффенхайм» победил лишь раз. В мае команда уже сыграла один матч. 3 мая в Менхенгладбахе была зафиксирована ничья с «Боруссией» (4:4).

Ставка: Обе забьют за 1.44.

«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании

«Лас-Пальмас» проваливает текущий сезон. Но еще есть шансы на спасение. На данный момент команда идет на 18-м месте в таблице. Набрано 32 очка в 34-х матчах.

После апрельских побед над «Хетафе» и «Атлетико» команда потерпела два поражения. Ранее «Лас-Пальмас» уступил «Атлетику» и «Валенсии». Удастся ли клубу прервать неудачную серию в ближайшей встрече?

«Райо Вальекано» идет на 8-й позиции в таблице. У команды 44 набранных очка в 34-х матчах. В текущем месяце «Райо» уже добился одной победы. 2 мая клуб взял верх над «Хетафе» со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Матч первого круга прошел 8 ноября 2024 года. Тогда «Лас-Пальмас» завоевал три очка. Команда в гостях одолела «Райо Вальекано» со счетом 3:1. Как будет на этот раз?

Ставка: ТБ 2 за 1.55.

«Милан» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» находится на 9-й позиции в таблице чемпионата Италии. Россонери записали в актив 57 очков по итогам 35 матчей. У «Милана» 16 побед, 9 ничьих и 10 поражений.

После поражения от «Аталанты» миланцы выдали трехматчевую победную серию. Ранее удалось выиграть у «Интера», «Венеции» и «Дженоа». В предстоящей встрече букмекеры затруднились выделить фаворита.

«Болонья» опережает «Милан» на пять очков. Клуб идет на 7-й позиции в таблице. У «Болоньи» есть шансы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, так что остаток сезона нужно провести как можно лучше.

В апреле «Болонья» из трех гостевых матчей выиграла лишь один. В первом круге команда дома одолела «Милан» 2:1. Россонери наверняка собираются взять реванш. Ожидается интересный матч, в котором сложно предсказать победителя.

Ставка: «Болонья» не проиграет за 1.49.

Общий коэффициент — 3.32.