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    Экспресс дня 1 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Энцо Мареска
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в АПЛ, а также в Лиге конференций и Лиге Европы На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ноттингем Форест» в таблице АПЛ находится на 6-м месте. Клуб набрал 60 очков по итогам 33-х встреч. У «Ноттингем Форест» 18 побед, 6 ничьих и 9 поражений.

    В апреле «Ноттингем Форест» провел четыре матча. У команды были две победы и два поражения. В текущем месяце не зафиксировано ни одной ничьи.

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  • 25/04/2025

    • «Брентфорд» располагается на 11-й позиции в таблице. В активе команды 46 очков. В 33-х матчах «Брентфорд» 13 раз выиграл, 7 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

    В первом круге «Брентфорд» дома потерпел поражение. Команда уступила со счетом 0:2. Сможет ли «Ноттингем Форест» снова победить?

    Ставка: Обе забьют за 1.61.

    «Юргорден» — «Челси»

    Футбол. Лига конференций

    Шведский клуб в 1/4 финала Лиги конференций одолел венский «Рапид». Но теперь соперник гораздо серьезнее. Получится ли у команды добиться успеха в домашней встрече?

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    В чемпионате Швеции «Юргорден» находится на 11-м месте. У клуба 7 набранных очков. «Юргорден» одержал две победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил.

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    • «Челси» после успеха в противостоянии с «Легией» смог одержать две победы кряду. Ранее синие дважды выиграли в АПЛ. Лондонцам удалось взять верх над «Фулхэмом» (2:1) и «Эвертоном» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В предстоящем поединке вряд ли стоит ждать сенсацию. «Челси» превосходит соперника в классе и должен выигрывать на выезде. Букмекеры склоняются к тому, что победу одержат именно гости.

    Ставка: Победа «Челси» с форой (-1) за 1.52.

    «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига Европы

    «Атлетик» в 1/4 финала Лиги Европы смог пройти шотландский «Рейнджерс». В гостях была зафиксирована ничья 0:0, а в родных стенах баскский клуб победил 2:0. Теперь «Атлетик» начинает противостояние с домашнего матча.

    В последних шести встречах «Атлетик» уступил лишь раз. Команда 20 апреля проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 0:1. Это был поединок Примеры.

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    • «Манчестер Юнайтед» чудом смог пройти «Лион» в 1/4 финала. 17 апреля на «Олд Траффорд» фортуна была на стороне команды Рубена Аморима.

    Но в АПЛ дела у клуба идут очень плохо. «МЮ» находится лишь на 14-й позиции в таблице, записав в актив 39 очков в 34-х встречах.

    В домашнем матче «Атлетик» является фаворитом. На своем поле баски очень давно не проигрывали. Для «МЮ» главная задача — не уступить в Испании. Зрителям скучать вряд ли придется. Скорее всего, команды преуспеют в атаке и обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют за 1.90.

    Общий коэффициент — 4.64.

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