В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов, а также в поединке Второй лиги чемпионата Болгарии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Астон Вилла» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

«Астон Вилла» в первом матче не добилась успеха во Франции. Было зафиксировано поражение со счетом 1:3. Теперь англичане постараются отыграться в ответном поединке.

Команда Унаи Эмери отлично играет дома. У «Астон Виллы» в родных стенах четырехматчевая выигрышная серия. Выйдет ли у бирмингемцев снова победить на своем поле?

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Теперь команда может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Клуб близок к выходу в полуфинал. Дома парижане обеспечили очень комфортное преимущество.

Букмекеры не видят явного фаворита. У «ПСЖ» немного больше шансов на победу. Однако гости вряд ли будут играть первым номером. Главное — не растерять преимущество, добытое в первой встрече.

Ставка: Обе забьют за 1.54.

«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

«Боруссия» провалила первый матч в Испании. Немецкий клуб пропустил четыре гола. По сути, ответная встреча является формальностью. Вряд ли кто-то верит, что «Боруссия» Дортмунд способна отыграться.

Прогнозы и ставки на футбол

Ранее «шмели» порадовали поклонников в Мюнхене. Команда в Бундеслиге добилась положительного результата в противостоянии с «Баварией». Поединок закончился вничью 2:2.

«Барселона» стремится в нынешнем сезоне выиграть Ла Лигу. Сейчас каталонцы лидируют в таблице Примеры. Команда записала в актив 70 очков в 31-м матче.

В последних десяти выездных матчах «Барселона» одержала 9 побед. Но после удачной первой встречи сине-гранатовые вряд ли снова будут активно атаковать. В такой ситуации стоит поставить на победу «Боруссии» Дортмунд с форой (+1.5).

Ставка: Победа «Боруссии» с форой (+1.5) за 1.40.

«Этар» — «Добруджа»

Футбол. Болгария. Вторая лига

«Этар» спокойно доигрывает сезон. Команда уже не вылетит, и не повысится в классе. Основная цель — радовать своих болельщиков и стараться завоевывать очки в каждом матче.

Календарь и таблица испанской Примеры

Безвыигрышная серия «Этара» составляет 5 матчей. Последний раз команда побеждала еще 6 марта. Тогда на своем поле удалось одолеть «Пирин» со счетом 2:0.

«Добруджа» лидирует в таблице. Команда набрала 66 очков по итогам 30 встреч. У клуба высокие шансы на повышение в классе. Скорее всего, «Добрудже» удастся сыграть в элитном дивизионе в следующем сезоне.

В первом круге «Добруджа» неожиданно уступила в родных стенах. Команда проиграла «Этару» со счетом 0:1. Удастся ли взять реванш? Букмекеры считают, что «Добруджа» сможет завоевать три очка в гостях.

Ставка: Победа «Добруджи» за 1.62.