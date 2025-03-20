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    Германия не проиграет Италии, Нидерланды и Испания обменяются голами

    Экспресс дня 20 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Юлиан Нагельсман
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги наций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Нидерланды — Испания

    Футбол. Лига наций

    Нидерланды последний матч провели 19 ноября 2024 года. Тогда оранжевые встречались с Боснией и Герцеговиной. Игра закончилась вничью 1:1.

    В последних шести матчах Лиги наций Нидерланды одержали две победы. Команде удалось взять верх над Боснией и Герцеговиной (5:2), а также Венгрией (4:0). Обе встречи были домашними.

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    • У Испании в Лиге наций пятиматчевая выигрышная серия. Ранее команда смогла победить Швейцарию (дважды), Данию (дважды), а также Сербию. Получится ли у испанцев снова добиться успеха?

    Букмекеры не выделяют явного фаворита. Но у Испании шансов на победу чуть больше. Ожидается упорная борьба. Голландцы на своем поле постараются сделать всё, чтобы не проиграть.

    Ставка: Обе забьют за 1.76.

    Украина — Бельгия

    Футбол. Лига наций

    Украина в Лиге В заняла второе место в квартете. Команда выступала в одной группе с Чехией, Грузией и Албанией. Украинцы записали в актив 8 очков по итогам шести встреч.

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    Теперь у Украины есть шанс подняться в Лигу А. Предстоит крайне непростой матч. Сборная Украины идет андердогом. Произойдет ли сенсация?

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    • Последний раз Бельгия и Украина играли на Евро-2024. В том матче выявить сильнейшего не удалось. Встреча завершилась со счетом 0:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    С тех пор у Бельгии произошли изменения. Команду покинул главный тренер Доменико Тедеско. Вернулся в сборную голкипер Тибо Куртуа. Бельгийцы нацелены остаться в Лиге А. Перед домашним матчем команде важно добиться положительного результата.

    Ставка: Обе не забьют за 1.92.

    Италия — Германия

    Футбол. Лига наций

    Италия в групповом турнире Лиги наций могла стать первой, но уступила лидерство в группе сборной Франции. В итоге итальянцы довольствовались вторым местом.

    В прошлом розыгрыше турнира Италия смогла дойти до «финала четырёх». Вылетев уже в полуфинале, команда на тот момент Роберто Манчини обыграла в матче за третье место Нидерланды.

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    • У Германии проблем в группе не возникло. Бундестим выступал в одном квартете с Нидерландами, Венгрией, а также Боснией и Герцеговиной. Команда набрала 14 очков. У Германии были четыре победы и две ничьи.

    Последний раз команды встречались в 2022 году в Лиге наций. Сначала была ничья 1:1, а затем Германия разгромила Италию со счетом 5:2. Сейчас стоит ждать равную битву. Явного фаворита выделить невозможно.

    Ставка: Германия не проиграет за 1.46.

    Общий коэффициент — 4.93.

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    Экспресс дня 20 марта: прогноз и ставка за 4.93, статистика, коэффициенты матча 20.03.202522:45. Германия не проиграет Италии, Нидерланды и Испания обменяются голами
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