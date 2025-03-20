В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги наций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Нидерланды — Испания

Футбол. Лига наций

Нидерланды последний матч провели 19 ноября 2024 года. Тогда оранжевые встречались с Боснией и Герцеговиной. Игра закончилась вничью 1:1.

В последних шести матчах Лиги наций Нидерланды одержали две победы. Команде удалось взять верх над Боснией и Герцеговиной (5:2), а также Венгрией (4:0). Обе встречи были домашними.

У Испании в Лиге наций пятиматчевая выигрышная серия. Ранее команда смогла победить Швейцарию (дважды), Данию (дважды), а также Сербию. Получится ли у испанцев снова добиться успеха?

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Но у Испании шансов на победу чуть больше. Ожидается упорная борьба. Голландцы на своем поле постараются сделать всё, чтобы не проиграть.

Ставка: Обе забьют за 1.76.

Украина — Бельгия

Футбол. Лига наций

Украина в Лиге В заняла второе место в квартете. Команда выступала в одной группе с Чехией, Грузией и Албанией. Украинцы записали в актив 8 очков по итогам шести встреч.

Теперь у Украины есть шанс подняться в Лигу А. Предстоит крайне непростой матч. Сборная Украины идет андердогом. Произойдет ли сенсация?

Последний раз Бельгия и Украина играли на Евро-2024. В том матче выявить сильнейшего не удалось. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Прогнозы и ставки на футбол

С тех пор у Бельгии произошли изменения. Команду покинул главный тренер Доменико Тедеско. Вернулся в сборную голкипер Тибо Куртуа. Бельгийцы нацелены остаться в Лиге А. Перед домашним матчем команде важно добиться положительного результата.

Ставка: Обе не забьют за 1.92.

Италия — Германия

Футбол. Лига наций

Италия в групповом турнире Лиги наций могла стать первой, но уступила лидерство в группе сборной Франции. В итоге итальянцы довольствовались вторым местом.

В прошлом розыгрыше турнира Италия смогла дойти до «финала четырёх». Вылетев уже в полуфинале, команда на тот момент Роберто Манчини обыграла в матче за третье место Нидерланды.

У Германии проблем в группе не возникло. Бундестим выступал в одном квартете с Нидерландами, Венгрией, а также Боснией и Герцеговиной. Команда набрала 14 очков. У Германии были четыре победы и две ничьи.

Последний раз команды встречались в 2022 году в Лиге наций. Сначала была ничья 1:1, а затем Германия разгромила Италию со счетом 5:2. Сейчас стоит ждать равную битву. Явного фаворита выделить невозможно.

Ставка: Германия не проиграет за 1.46.

Общий коэффициент — 4.93.