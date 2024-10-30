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    «Ювентус» одолеет «Парму», «Майнц» и «Бавария» обменяются голами

    Экспресс дня 30 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 октября
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    Гарри Кейн
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Голландии, а также в Кубке Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Ювентус» находится в топ-3. У клуба 4 победы и 5 поражений. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне туринский клуб еще ни разу не уступал.

    В октябре у «Ювентуса» были только две победы. В предыдущем туре Серии А «Старая синьора» встречалась с «Интером». Команды сыграли вничью 4:4.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Парма» располагается на 17-й позиции. У клуба 8 очков по итогам девяти встреч. В чемпионате Италии-2024/25 клуб добился лишь одной победы.

    Букмекеры уверены в победе туринского гранда. Сенсации ждать не стоит. Скорее всего, хозяева завоюют три очка.

    Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.44.

    «Майнц» — «Бавария»

    Футбол. Кубок Германии

    «Майнц» в таблице Бундеслиги находится на 13-м месте. У клуба 9 очков по итогам восьми встреч. «Майнц» одержал две победы, три раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

    В нынешнем месяце у «Майнца» лишь одна победа. 5 октября команда удачно сыграла против «Санкт-Паули». «Майнц» разгромил соперника со счетом 3:0.

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    «Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги. У клуба 20 очков в восьми матчах. «Бавария» одержала шесть побед и два раза сыграла вничью.

    В нынешнем месяце у «Баварии» два поражения. Оба раза клуб уступил в Лиге чемпионов. Мюнхенцы проиграли в гостях «Астон Вилле» и «Барселоне».

    Ставка: Обе забьют за 1.57.

    «Фейеноорд» — «Аякс»

    Футбол. Чемпионат Голландии

    «Фейеноорд» находится в таблице в топ-4. У команды 19 очков по итогам девяти матчей. В нынешнем чемпионате Голландии «Фейеноорд» еще ни разу не уступил.

    На данный момент у «Фейеноорда» пятиматчевая выигрышная серия. Команда давно не теряла очков. Последний раз это случилось еще 28 сентября.

    «Аякс» располагается на 3-й позиции в таблице. Клуб набрал столько же баллов, сколько и «Фейеноорд».

    В текущем месяце «Аякс» выиграл все матчи, кроме одного. 3 октября не удалось победить «Славию» в Лиге Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Ставка: «Аякс» не проиграет за 1.88.

    Общий коэффициент — 4.25.

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    Экспресс дня 30 октября: прогноз, ставка (4.25), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Экспресс. «Ювентус» одолеет «Парму», «Майнц» и «Бавария» обменяются голами
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