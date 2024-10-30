В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Голландии, а также в Кубке Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ювентус» — «Парма»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» находится в топ-3. У клуба 4 победы и 5 поражений. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне туринский клуб еще ни разу не уступал.

В октябре у «Ювентуса» были только две победы. В предыдущем туре Серии А «Старая синьора» встречалась с «Интером». Команды сыграли вничью 4:4.

Прогнозы и ставки на футбол

«Парма» располагается на 17-й позиции. У клуба 8 очков по итогам девяти встреч. В чемпионате Италии-2024/25 клуб добился лишь одной победы.

Букмекеры уверены в победе туринского гранда. Сенсации ждать не стоит. Скорее всего, хозяева завоюют три очка.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 1.44.

«Майнц» — «Бавария»

Футбол. Кубок Германии

«Майнц» в таблице Бундеслиги находится на 13-м месте. У клуба 9 очков по итогам восьми встреч. «Майнц» одержал две победы, три раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

В нынешнем месяце у «Майнца» лишь одна победа. 5 октября команда удачно сыграла против «Санкт-Паули». «Майнц» разгромил соперника со счетом 3:0.

«Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги. У клуба 20 очков в восьми матчах. «Бавария» одержала шесть побед и два раза сыграла вничью.

В нынешнем месяце у «Баварии» два поражения. Оба раза клуб уступил в Лиге чемпионов. Мюнхенцы проиграли в гостях «Астон Вилле» и «Барселоне».

Ставка: Обе забьют за 1.57.

«Фейеноорд» — «Аякс» Футбол. Чемпионат Голландии

«Фейеноорд» находится в таблице в топ-4. У команды 19 очков по итогам девяти матчей. В нынешнем чемпионате Голландии «Фейеноорд» еще ни разу не уступил.

На данный момент у «Фейеноорда» пятиматчевая выигрышная серия. Команда давно не теряла очков. Последний раз это случилось еще 28 сентября.

«Аякс» располагается на 3-й позиции в таблице. Клуб набрал столько же баллов, сколько и «Фейеноорд».

В текущем месяце «Аякс» выиграл все матчи, кроме одного. 3 октября не удалось победить «Славию» в Лиге Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ставка: «Аякс» не проиграет за 1.88.

Общий коэффициент — 4.25.