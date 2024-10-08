В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в женской Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лион» (Ж) — «Галатасарай» (Ж)

Лига чемпионов. Женщины

Футболистки «Лиона» хорошо начали новый сезон. Команда лидирует в таблице чемпионата Франции. В трех встречах набрано 9 очков.

В сентябре «Лион» отметился тремя разгромными победами. Команда прекрасно играет в атаке. За три матча девушки наколотили в ворота соперниц 16 голов.

«Галатасарай» вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря удачной игре в квалификации. Турецкая команда в отборе одолела «Расинг Юнион», «БИИК-Казыгурт» и пражскую «Славию».

В предстоящей встрече есть явный фаворит. Букмекеры не сомневаются в победе «Лиона». Скорее всего, будет разгромная победа.

Ставка: Победа «Лиона» с форой (-5) за 1.97.

«Рома» (Ж) — «Вольфсбург» (Ж) Лига чемпионов. Женщины

«Рома» в сентябре показывает отличные результаты. В пяти матчах команда одержала четыре победы. Была только одна ничья — с «Сассуоло» (1:1).

В пяти предыдущих встречах римляне пропускали хотя бы один гол. Последний раз столичный клуб смог сохранить ворота в неприкосновенности 13 августа. Тогда была одержана домашняя победа над «Наполи» (1:0).

«Вольфсбург» в чемпионате Германии находится в топ-3. Команда набрала 10 очков в пяти матчах. У «волков» три победы, одна ничья и одно поражение.

Прогнозы и ставки на футбол

Последний раз команды встречались в Лиге чемпионов 8 декабря 2022 года. Тогда футболистки «Вольфсбурга» дома одолели «Рому» со счетом 4:2.

Ставка: Обе забьют за 1.62.

«Челси» (Ж) — «Реал» Мадрид (Ж)

Лига чемпионов. Женщины

«Челси» начал чемпионат Англии с двух побед. Команда идет на втором месте в таблице. На данный момент набрано 6 очков.

Ранее синие взяли верх над «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас». За оба матча клуб забил 8 голов и не пропустил ни одного мяча.

«Реал» в текущем сезоне идет без потерь. В чемпионате Испании клуб набрал 15 очков в пяти матчах. Разница мячей составляет 15-1.

Букмекеры склоняются к победе английской команды. У «Челси» высокие шансы завоевать три очка. Но «Реал» точно окажет сопротивление лондонскому клубу.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

Общий коэффициент — 4.78.