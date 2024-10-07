В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Румынии и Норвегии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Викинг 2» — «Эик-Тёнсберг»

Чемпионат Норвегии. 2-й дивизион

«Викинг 2» находится в нижней части таблицы. У команды 28 очков по итогам 23-х матчей. «Викинг 2» на данный момент одержал 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

Конец сентября «Викинг 2» не может записать себе в актив. Ранее команда потерпела два поражения кряду. Клуб уступил «Люсеклостеру» (1:2) и «Арендалу» (0:1).

«Эик-Тёнсберг» идет в топ-5. У команды 36 очков в 23-х матчах. Разница мячей составляет 33-31.

Последний раз клубы играли друг с другом 22 апреля. «Эик-Тёнсберг» на своем поле взял верх над «Викинг 2» со счетом 4:3.

Ставка: Обе забьют за 1.40.

«Бихор Орадя» — «Университатя 1948» Чемпионат Румынии. Лига 2

«Бихор Орадя» располагается на 16-м месте в таблице. У команды 10 набранных очков. «Бихор Орадя» одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

В сентябре «Бихор Орадя» добилась одной победы в трех встречах. 28 сентября клуб в гостях разгромил «Фокшани» со счетом 3:0. Удастся ли выиграть второй матч подряд?

«Университатя 1948» находится в топ-10. В восьми встречах клуб записал в актив 12 баллов. «Университатя 1948» выиграла 3 матча, три раза сыграла вничью и дважды уступила.

Прогнозы и ставки на футбол

В последних девяти матчах «Университатя 1948» проиграла только два раза. 29 сентября команда провела неудачный поединок с «Афумати», уступив 0:3. Получится ли реабилитироваться перед болельщиками в ближайшей встрече?

Ставка: Победа «Университатя 1948» за 2.02.

«Меркуря-Чук» — «Фокшани»

Чемпионат Румынии. Лига 2

«Меркуря-Чук» лидирует в таблице. Команда отлично начала сезон. В восьми матчах у клуба 7 побед и одна ничья. Еще не было ни одного поражения.

В сентябре «Меркуря-Чук» из четырех встреч выиграл три. До этого клуб в гостях не смог победить «Стяуа». Матч закончился вничью 0:0.

«Фокшани» рискует понизиться в классе. Команда находится на предпоследнем, 21-м месте в таблице. У клуба лишь 4 очка в восьми играх.

3 августа «Фокшани» одержал победу над «Кампулунг Мусцелул» со счетом 2:0. С тех пор команда обходится без викторий. Сейчас безвыигрышная серия «Фокшани» составляет семь матчей.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.64.

Общий коэффициент — 4.63.