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    «Викинг 2» и «Эик-Тёнсберг» обменяются голами, «Университатя 1948» завоюет три очка в гостях

    Экспресс дня 7 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 октября
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    «Университатя 1948» должна победить в матче с «Бихор Орадя»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Румынии и Норвегии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Викинг 2» — «Эик-Тёнсберг»

    Чемпионат Норвегии. 2-й дивизион

    «Викинг 2» находится в нижней части таблицы. У команды 28 очков по итогам 23-х матчей. «Викинг 2» на данный момент одержал 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

    Конец сентября «Викинг 2» не может записать себе в актив. Ранее команда потерпела два поражения кряду. Клуб уступил «Люсеклостеру» (1:2) и «Арендалу» (0:1).

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    • «Эик-Тёнсберг» идет в топ-5. У команды 36 очков в 23-х матчах. Разница мячей составляет 33-31.

    Последний раз клубы играли друг с другом 22 апреля. «Эик-Тёнсберг» на своем поле взял верх над «Викинг 2» со счетом 4:3.

    Ставка: Обе забьют за 1.40.

    «Бихор Орадя» — «Университатя 1948»

    Чемпионат Румынии. Лига 2

    «Бихор Орадя» располагается на 16-м месте в таблице. У команды 10 набранных очков. «Бихор Орадя» одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

    В сентябре «Бихор Орадя» добилась одной победы в трех встречах. 28 сентября клуб в гостях разгромил «Фокшани» со счетом 3:0. Удастся ли выиграть второй матч подряд?

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    «Университатя 1948» находится в топ-10. В восьми встречах клуб записал в актив 12 баллов. «Университатя 1948» выиграла 3 матча, три раза сыграла вничью и дважды уступила.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В последних девяти матчах «Университатя 1948» проиграла только два раза. 29 сентября команда провела неудачный поединок с «Афумати», уступив 0:3. Получится ли реабилитироваться перед болельщиками в ближайшей встрече?

    Ставка: Победа «Университатя 1948» за 2.02.

    «Меркуря-Чук» — «Фокшани»

    Чемпионат Румынии. Лига 2

    «Меркуря-Чук» лидирует в таблице. Команда отлично начала сезон. В восьми матчах у клуба 7 побед и одна ничья. Еще не было ни одного поражения.

    В сентябре «Меркуря-Чук» из четырех встреч выиграл три. До этого клуб в гостях не смог победить «Стяуа». Матч закончился вничью 0:0.

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    • «Фокшани» рискует понизиться в классе. Команда находится на предпоследнем, 21-м месте в таблице. У клуба лишь 4 очка в восьми играх.

    3 августа «Фокшани» одержал победу над «Кампулунг Мусцелул» со счетом 2:0. С тех пор команда обходится без викторий. Сейчас безвыигрышная серия «Фокшани» составляет семь матчей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.64.

    Общий коэффициент — 4.63.

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    Экспресс дня 7 октября: прогноз, ставка (4.63), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Экспресс. «Викинг 2» и «Эик-Тёнсберг» обменяются голами, «Университатя 1948» завоюет три очка в гостях
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