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    «Манчестер Сити» добьется разгромной победы, «Арсенал» справится с «ПСЖ»

    Экспресс дня 1 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Луис Энрике
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Cлован» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Лига чемпионов

    В чемпионате Словакии «Cлован» лидирует в таблице. Клуб набрал 21 очко. В восьми встречах команда потерпела только одно поражение.

    На данный момент выигрышная серия команды составляет три матча. Но остановить «Сити» будет практически нереально. Букмекеры уверены в крупной победе гостей.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Манчестер Сити» отправляется в Словакию не в лучшем расположении духа. Ранее команда в АПЛ чудом не проиграла «Арсеналу» (2:2), а потом упустила победу над «Ньюкаслом» (1:1). Есть и кадровые потери. До конца сезона выбыл из строя Родри.

    «Cлован» может попасть под раздачу. Команда Хосепа Гвардиолы после двух неудач способна победить с теннисным счетом. В этом противостоянии нет никакой интриги.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.50.

    «Интер» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Интер» в первом туре встречался в гостях с «Манчестер Сити». В упорной борьбе команды не выявили сильнейшего. Поединок закончился вничью 0:0.

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  • 23/09/2024

    • Затем «Интер» уступил в дерби «Милану» (1:2). 28 сентября подопечные Симоне Индзаги наконец-то победили. «Нерадзурри» в Серии А в гостях взяли верх над «Удинезе» со счетом 3:2.

    У «Црвены Звезды» все отлично в чемпионате Сербии. Команда лидирует в таблице. В девяти матчах набрано 25 очков. У «Црвены Звезды» еще не было ни одного поражения.

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    Ранее «Интер» и «Црвена Звезда» друг с другом не встречались. Букмекеры выделили явного фаворита. Скорее всего, миланский клуб добьется разгрома и сохранит ворота в неприкосновенности.

    Ставка: Обе не забьют за 1.76.

    «Арсенал» — «ПСЖ»

    Футбол. Лига чемпионов

    В нынешнем сезоне «Арсенал» также является одним из главных претендентов на чемпионство в АПЛ. Ранее команда прекрасно сыграла в гостях с «Манчестер Сити». Подопечные Микеля Артеты едва не победили, но ничью на «Этихаде» также можно считать хорошим вариантом.

    В последних двух матчах «Арсенал» одержал две победы. Сначала лондонцы разгромили «Болтон» в Кубке Лиги, а затем дома в АПЛ взяли верх над «Лестером».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «ПСЖ» в первом туре ЛЧ с трудом одолел «Жирону». Парижане победили с минимальным счетом. Единственный гол в самой концовке встречи в свои ворота забил Пауло Гассанига.

    «Арсенал» в отличной форме и дома намерен завоевать три очка. Парижанам будет непросто в Лондоне.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.75.

    Общий коэффициент — 4.62.

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