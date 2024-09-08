В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Люксембург — Беларусь

Футбол. Лига наций

Люксембург неудачно начал текущий розыгрыш Лиги наций. Команда встречалась с Северной Ирландией в гостях. Было зафиксировано поражение со счетом 0:2.

В 2024 году Люксембург из пяти матчей выиграл один. Победа была одержана 26 марта. Люксембург взял верх над Казахстаном со счетом 2:1.

Беларусь в первом туре встречалась с Болгарией. Поединок закончился вничью 0:0. После матча бывший футболист Александр Глеб сравнил игру сборной Беларуси с командой Андорры. Удастся ли белорусам прибавить?

У Люксембурга трехматчевая проигрышная серия. Более того, в этих встречах команда ни разу не забила. Но букмекеры не верят в гостей. Скорее всего, три очка завоюет именно Люксембург.

Ставка: Победа Люксембурга за 1.79.

Швеция — Эстония

Футбол. Лига наций

Шведы в первом туре Лиги наций встречались с Азербайджаном. В первом тайме команда так и не смогла забить. Но всё перевернулось после перерыва. Шведы отличились трижды и победили со счетом 3:1.

На данный момент Швеция возглавляет таблицу квартета. Команда нацелена сохранить место на вершине. Впереди — матч против слабой Эстонии. Тут сенсация маловероятна.

Прогнозы и ставки на футбол

Для Эстонии 2024-й год нельзя назвать удачным. Команда проигрывает один матч за другим. За весь год эстонцы победили только один раз. 8 июня был разгром Фарерских островов со счетом 4:1.

Последний раз команды играли друг с другом в январе этого года. Тогда Швеция в товарищеском матче взяла верх над Эстонией со счетом 2:1. Сейчас не исключен разгром.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.44.

Португалия — Шотландия

Футбол. Лига наций

Португальцы с победы начали нынешний розыгрыш Лиги наций. В первом туре команда принимала Хорватию. Португалия победила 2:1, голы забили Диогу Далу и Криштиану Роналду.

Теперь у Португалии вторая домашняя встреча кряду. Букмекеры не ждут сенсации. Веська вероятно, что португальцы отпразднуют уверенную победу.

Шотландия в первом туре встречалась с Польшей. Команда уступила со счетом 2:3. Исправить турнирное положение в Португалии будет крайне непросто.

Шотландия и Португалия последний раз играли в октябре 2018 года. Это была товарищеская встреча. Португальцы взяли верх над соперником со счетом 3:1.

Ставка: Победа Португалии с форой (-1.5) за 1.68.

Общий коэффициент — 4.33.