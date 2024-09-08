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    Португалия выиграет второй матч кряду, Беларусь снова разочарует своих болельщиков

    Экспресс дня 8 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 сентября
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    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Люксембург — Беларусь

    Футбол. Лига наций

    Люксембург неудачно начал текущий розыгрыш Лиги наций. Команда встречалась с Северной Ирландией в гостях. Было зафиксировано поражение со счетом 0:2.

    В 2024 году Люксембург из пяти матчей выиграл один. Победа была одержана 26 марта. Люксембург взял верх над Казахстаном со счетом 2:1.

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    • Беларусь в первом туре встречалась с Болгарией. Поединок закончился вничью 0:0. После матча бывший футболист Александр Глеб сравнил игру сборной Беларуси с командой Андорры. Удастся ли белорусам прибавить?

    У Люксембурга трехматчевая проигрышная серия. Более того, в этих встречах команда ни разу не забила. Но букмекеры не верят в гостей. Скорее всего, три очка завоюет именно Люксембург.

    Ставка: Победа Люксембурга за 1.79.

    Швеция — Эстония

    Футбол. Лига наций

    Шведы в первом туре Лиги наций встречались с Азербайджаном. В первом тайме команда так и не смогла забить. Но всё перевернулось после перерыва. Шведы отличились трижды и победили со счетом 3:1.

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  • 04/09/2024

    • На данный момент Швеция возглавляет таблицу квартета. Команда нацелена сохранить место на вершине. Впереди — матч против слабой Эстонии. Тут сенсация маловероятна.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Для Эстонии 2024-й год нельзя назвать удачным. Команда проигрывает один матч за другим. За весь год эстонцы победили только один раз. 8 июня был разгром Фарерских островов со счетом 4:1.

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    Последний раз команды играли друг с другом в январе этого года. Тогда Швеция в товарищеском матче взяла верх над Эстонией со счетом 2:1. Сейчас не исключен разгром.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.44.

    Португалия — Шотландия

    Футбол. Лига наций

    Португальцы с победы начали нынешний розыгрыш Лиги наций. В первом туре команда принимала Хорватию. Португалия победила 2:1, голы забили Диогу Далу и Криштиану Роналду.

    Теперь у Португалии вторая домашняя встреча кряду. Букмекеры не ждут сенсации. Веська вероятно, что португальцы отпразднуют уверенную победу.

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  • 04/09/2024

    • Шотландия в первом туре встречалась с Польшей. Команда уступила со счетом 2:3. Исправить турнирное положение в Португалии будет крайне непросто.

    Шотландия и Португалия последний раз играли в октябре 2018 года. Это была товарищеская встреча. Португальцы взяли верх над соперником со счетом 3:1.

    Ставка: Победа Португалии с форой (-1.5) за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.33.

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    Экспресс дня 8 сентября: прогноз, ставка (4.33), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Экспресс. Португалия выиграет второй матч кряду, Беларусь снова разочарует своих болельщиков
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