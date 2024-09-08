Люксембург — Беларусь
Футбол. Лига наций
Люксембург неудачно начал текущий розыгрыш Лиги наций. Команда встречалась с Северной Ирландией в гостях. Было зафиксировано поражение со счетом 0:2.
В 2024 году Люксембург из пяти матчей выиграл один. Победа была одержана 26 марта. Люксембург взял верх над Казахстаном со счетом 2:1.
Беларусь в первом туре встречалась с Болгарией. Поединок закончился вничью 0:0. После матча бывший футболист Александр Глеб сравнил игру сборной Беларуси с командой Андорры. Удастся ли белорусам прибавить?
У Люксембурга трехматчевая проигрышная серия. Более того, в этих встречах команда ни разу не забила. Но букмекеры не верят в гостей. Скорее всего, три очка завоюет именно Люксембург.
Ставка: Победа Люксембурга за 1.79.
Швеция — Эстония
Футбол. Лига наций
Шведы в первом туре Лиги наций встречались с Азербайджаном. В первом тайме команда так и не смогла забить. Но всё перевернулось после перерыва. Шведы отличились трижды и победили со счетом 3:1.
На данный момент Швеция возглавляет таблицу квартета. Команда нацелена сохранить место на вершине. Впереди — матч против слабой Эстонии. Тут сенсация маловероятна.
Для Эстонии 2024-й год нельзя назвать удачным. Команда проигрывает один матч за другим. За весь год эстонцы победили только один раз. 8 июня был разгром Фарерских островов со счетом 4:1.
Последний раз команды играли друг с другом в январе этого года. Тогда Швеция в товарищеском матче взяла верх над Эстонией со счетом 2:1. Сейчас не исключен разгром.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.44.
Португалия — Шотландия
Футбол. Лига наций
Португальцы с победы начали нынешний розыгрыш Лиги наций. В первом туре команда принимала Хорватию. Португалия победила 2:1, голы забили Диогу Далу и Криштиану Роналду.
Теперь у Португалии вторая домашняя встреча кряду. Букмекеры не ждут сенсации. Веська вероятно, что португальцы отпразднуют уверенную победу.
Шотландия в первом туре встречалась с Польшей. Команда уступила со счетом 2:3. Исправить турнирное положение в Португалии будет крайне непросто.
Шотландия и Португалия последний раз играли в октябре 2018 года. Это была товарищеская встреча. Португальцы взяли верх над соперником со счетом 3:1.
Ставка: Победа Португалии с форой (-1.5) за 1.68.
Общий коэффициент — 4.33.