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    «Динамо» обыграет «Акрон», «Зенит» и «Ростов» порадуют голами в Санкт-Петербурге

    Экспресс дня 3 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сергей Семак
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Акрон» — «Динамо»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    «Акрон» — новичок РПЛ. Команда неплохо начала сезон. В первом туре клуб достойно сыграл в гостях с «Локомотивом», уступив 2:3. Во втором поединке «Акрон» в гостях нанес поражение «Факелу» со счетом 2:0.

    Букмекеры считают «Динамо» фаворитом. Но «Акрон» может преподнести сюрприз. Не стоит недооценивать хозяев. Один гол «Акрон» вполне способен забить.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Московское «Динамо» удачно начало новый сезон. Клуб добился двух побед на старте чемпионата. Ранее динамовцы одолели «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом 3:1.

    31 июля «Динамо» в Кубке России встречалось со «Спартаком». Команда огорчила своих фанатов. Подопечные Марцела Лички уступили красно-белым 0:3. Удастся ли реабилитироваться перед болельщиками?

    Ставка: Победа «Динамо» за 1.85.

    «Зенит» — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    «Зенит» на старте сезона просто сметает соперников на своем пути. Питерский клуб находится в отличной форме. Вопросы о новом чемпионе, кажется, почти неактуальны.

    До этого в четырех поединках «Зенит» забил 15 голов. Добавил мощи в атаке новичок Максим Глушенков. Их связка с Венделом выглядит просто прекрасно.

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    Валерий Карпин настаивал на том, что задача «Ростова» в нынешнем сезоне — остаться в РПЛ. Впереди у команды сложнейший выезд в Санкт-Петербург. Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Сергея Семака.

    Клубы встречались в минувшем чемпионате в 30-м туре, когда решалась судьба чемпионской гонки. Тогда «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Вряд ли и теперь команда Валерия Карпина добьется положительного результата.

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.69.

    «Рубин» — «Химки»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    «Рубин» находится в приподнятом настроении после матча Кубка России с «Акроном». До этого казанский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0. Получится ли также уверенно сыграть с «Химками»?

    Казанцы хорошо выступают на своем поле. В последних шести домашних матчах РПЛ «Рубин» проиграл лишь один раз. 27 июля коллектив Рашида Рахимова в родных стенах уступил «Зениту» (0:4).

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  • 30/07/2024

    • «Химки» вернулись в элитный дивизион, сменив летом главного тренера. Теперь команду возглавляет Франк Артига. На этом посту он сменил Андрея Талалаева.

    В двух матчах РПЛ «Химки» ни разу не победили, сыграв вничью с «Динамо» из Махачкалы и проиграв «Спартаку». Но выиграть удалось в Кубке России. 31 июля «Химки» дома взяли верх над «Оренбургом» со счетом 1:0.

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

    Общий коэффициент — 5.72.

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    Экспресс дня 3 августа: прогноз, ставка (5.72), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Экспресс. «Динамо» обыграет «Акрон», «Зенит» и «Ростов» порадуют голами в Санкт-Петербурге
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