«Акрон» — «Динамо»
Футбол. Чемпионат России. РПЛ
«Акрон» — новичок РПЛ. Команда неплохо начала сезон. В первом туре клуб достойно сыграл в гостях с «Локомотивом», уступив 2:3. Во втором поединке «Акрон» в гостях нанес поражение «Факелу» со счетом 2:0.
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом. Но «Акрон» может преподнести сюрприз. Не стоит недооценивать хозяев. Один гол «Акрон» вполне способен забить.
Московское «Динамо» удачно начало новый сезон. Клуб добился двух побед на старте чемпионата. Ранее динамовцы одолели «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом 3:1.
31 июля «Динамо» в Кубке России встречалось со «Спартаком». Команда огорчила своих фанатов. Подопечные Марцела Лички уступили красно-белым 0:3. Удастся ли реабилитироваться перед болельщиками?
Ставка: Победа «Динамо» за 1.85.
«Зенит» — «Ростов»
Футбол. Чемпионат России. РПЛ
«Зенит» на старте сезона просто сметает соперников на своем пути. Питерский клуб находится в отличной форме. Вопросы о новом чемпионе, кажется, почти неактуальны.
До этого в четырех поединках «Зенит» забил 15 голов. Добавил мощи в атаке новичок Максим Глушенков. Их связка с Венделом выглядит просто прекрасно.
Валерий Карпин настаивал на том, что задача «Ростова» в нынешнем сезоне — остаться в РПЛ. Впереди у команды сложнейший выезд в Санкт-Петербург. Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Сергея Семака.
Клубы встречались в минувшем чемпионате в 30-м туре, когда решалась судьба чемпионской гонки. Тогда «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Вряд ли и теперь команда Валерия Карпина добьется положительного результата.
Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.69.
«Рубин» — «Химки»
Футбол. Чемпионат России. РПЛ
«Рубин» находится в приподнятом настроении после матча Кубка России с «Акроном». До этого казанский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0. Получится ли также уверенно сыграть с «Химками»?
Казанцы хорошо выступают на своем поле. В последних шести домашних матчах РПЛ «Рубин» проиграл лишь один раз. 27 июля коллектив Рашида Рахимова в родных стенах уступил «Зениту» (0:4).
«Химки» вернулись в элитный дивизион, сменив летом главного тренера. Теперь команду возглавляет Франк Артига. На этом посту он сменил Андрея Талалаева.
В двух матчах РПЛ «Химки» ни разу не победили, сыграв вничью с «Динамо» из Махачкалы и проиграв «Спартаку». Но выиграть удалось в Кубке России. 31 июля «Химки» дома взяли верх над «Оренбургом» со счетом 1:0.
Ставка: Обе забьют за 1.83.
Общий коэффициент — 5.72.