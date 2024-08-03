В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Акрон» — «Динамо»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Акрон» — новичок РПЛ. Команда неплохо начала сезон. В первом туре клуб достойно сыграл в гостях с «Локомотивом», уступив 2:3. Во втором поединке «Акрон» в гостях нанес поражение «Факелу» со счетом 2:0.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом. Но «Акрон» может преподнести сюрприз. Не стоит недооценивать хозяев. Один гол «Акрон» вполне способен забить.

Прогнозы и ставки на футбол

Московское «Динамо» удачно начало новый сезон. Клуб добился двух побед на старте чемпионата. Ранее динамовцы одолели «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом 3:1.

31 июля «Динамо» в Кубке России встречалось со «Спартаком». Команда огорчила своих фанатов. Подопечные Марцела Лички уступили красно-белым 0:3. Удастся ли реабилитироваться перед болельщиками?

Ставка: Победа «Динамо» за 1.85.

«Зенит» — «Ростов»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Зенит» на старте сезона просто сметает соперников на своем пути. Питерский клуб находится в отличной форме. Вопросы о новом чемпионе, кажется, почти неактуальны.

До этого в четырех поединках «Зенит» забил 15 голов. Добавил мощи в атаке новичок Максим Глушенков. Их связка с Венделом выглядит просто прекрасно.

Валерий Карпин настаивал на том, что задача «Ростова» в нынешнем сезоне — остаться в РПЛ. Впереди у команды сложнейший выезд в Санкт-Петербург. Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Сергея Семака.

Клубы встречались в минувшем чемпионате в 30-м туре, когда решалась судьба чемпионской гонки. Тогда «Ростов» проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Вряд ли и теперь команда Валерия Карпина добьется положительного результата.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.69.

«Рубин» — «Химки»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Рубин» находится в приподнятом настроении после матча Кубка России с «Акроном». До этого казанский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0. Получится ли также уверенно сыграть с «Химками»?

Казанцы хорошо выступают на своем поле. В последних шести домашних матчах РПЛ «Рубин» проиграл лишь один раз. 27 июля коллектив Рашида Рахимова в родных стенах уступил «Зениту» (0:4).

«Химки» вернулись в элитный дивизион, сменив летом главного тренера. Теперь команду возглавляет Франк Артига. На этом посту он сменил Андрея Талалаева.

В двух матчах РПЛ «Химки» ни разу не победили, сыграв вничью с «Динамо» из Махачкалы и проиграв «Спартаку». Но выиграть удалось в Кубке России. 31 июля «Химки» дома взяли верх над «Оренбургом» со счетом 1:0.

Ставка: Обе забьют за 1.83.

Общий коэффициент — 5.72.