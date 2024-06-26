В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Украина — Бельгия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Украина неудачно стартовала на Евро. Команда потерпела разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3. Но затем сине-желтые реабилитировались.

Во 2-м туре последовала волевая победа над Словакией. Этот успех позволил команде рассчитывать на плей-офф. Всё решится в последнем туре.

Бельгия также провалила стартовый матч на ЧЕ. Команда неожиданно уступила Словакии. Как и Украина, во 2-м туре Бельгия добилась победы.

У обеих команд по три набранных очка. Но Бельгия является фаворитом. Букмекеры не верят, что сборная Украины выиграет встречу.

Ставка: Победа Бельгии за 1.68.

Словакия — Румыния

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Словакия, наверное, сама не ожидала такого удачного старта на Евро-2024. В первом туре команда быстро забила Бельгии и смогла удержать преимущество до финального свистка.

Во втором туре команда снова забила первой — на этот раз Украине. Но в итоге потерпела поражение со счетом 1:2. Как пройдет третий матч?

У Румынии сейчас лучшая разница мячей в группе. Всё благодаря разгромной победе над Украиной в стартовом матче. У команды хорошие шансы на выход в плей-офф.

В заключительном поединке группового этапа обе сборные устроит мировая. Сложно выделить явного фаворита. К слову, перед матчем букмекеры обрушили коэффициенты на ничейный исход.

Ставка: Ничья за 2.05.

Грузия — Португалия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Грузины неплохо смотрятся на Евро. Команда играют смело и не боится фаворитов. В первом туре Грузия уступила Турции, а во втором туре едва не победила Чехию.

Сборной Грузии терять нечего. В заключительном туре команда будет идти вперед и постарается победить Португалию. Стоит ли ждать сенсацию?

Прогнозы и ставки на футбол

Португалия набрала шесть очков в двух встречах. Команда уже вышла в плей-офф. Заключительный матч группового этапа повлияет лишь на то, с какого именно места выйдут португальцы.

Главный вопрос — сможет ли забить Роналду? Криштиану до сих пор не смог поразить ворота соперников на Евро. Возможно, ему удастся поразить цель в противостоянии с Грузией.

Ставка: Победа Португалии за 1.40.

Общий коэффициент — 4.82.