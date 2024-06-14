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    Германия начнет Евро с победы, «Шаньдун Тайшань» подтвердит статус фаворита в игре с «Мэйчжоу Хакка»

    Экспресс дня 14 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 июня
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    Томас Мюллер
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024, а также чемпионатов Китая и Узбекистана. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мэйчжоу Хакка» — «Шаньдун Тайшань»

    Футбол. Чемпионат Китая

    На данный момент «Мэйчжоу Хакка» находится на 12-м месте в таблице. У команды 12 очков по итогам 13 матчей.

    В прошлом месяце «Мэйчжоу Хакка» сыграла пять встреч. Удалось одержать лишь одну победу. 25 мая со счетом 1:0 в гостях был обыгран «Ухань Шанвэнь».

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    • «Шаньдун Тайшань» располагается в топ-5. У клуба 28 очков в 14 встречах. Зафиксированы 8 побед, 4 ничьи и два поражения.

    «Шаньдун Тайшань» практически не теряет очки. Команда постоянно добивается положительного результата. Последний раз «Шаньдун Тайшань» проигрывал в чемпионате Китая еще 14 апреля.

    Ставка: Победа «Шаньдун Тайшань» за 1.40.

    «Металлург Бекабад» — «Бунёдкор»

    Футбол. Чемпионат Узбекистана

    «Металлург Бекабад» разочаровал фанатов на старте сезона. Команда находится на последнем, 16-м месте. В девяти матчах не было одержано ни одной победы.

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    В активе команды «Металлург Бекабад» пять очков. Клуб очень давно не выигрывал в чемпионате Узбекистана. Последняя победа была одержана еще 1 декабря 2023 года.

    У «Бунёдкора» ситуация не особо лучше. Команда также находится в зоне вылета, на 15-м месте. Набрано 6 очков в десяти встречах.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Проигрышная серия «Бунёдкора» составляет два матча. Ранее команда уступила «Согдиане» и «Нефтчи». За 180 минут было пропущено семь голов.

    Ставка: Обе забьют за 1.78.

    Германия — Шотландия

    Футбол. Евро-2024

    Германия постарается порадовать фанатов победой в стартовом матче Евро-2024. В составе бундестим достаточно звезд. Футболисты находятся в прекрасной форме.

    Вирц и Мусиала должны стать главным атакующим тандемом на Евро-2024. Букмекеры не сомневаются в победе Германии. В стартовом матче не должно быть сенсации.

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    • Шотландия — главный аутсайдер квартета. Вряд ли команда сможет побороться за очки в группе. Номинальные гости в матче с Германией максимально насытят оборону, чтобы пропустить как можно меньше.

    Перед Евро-2024 Шотландия в товарищеских матчах обыграла Гибралтар (2:0), а также разошлась миром с Финляндией (2:2). У Нойера точно будет мало работы. Возможно, Германия порадует фанатов разгромной победой.

    Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) за 1.86.

    Общий коэффициент — 4.63.

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    Экспресс дня 14 июня. В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024, а также чемпионатов Китая и Узбекистана. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 14 июня с коэффициентом 4.63.
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