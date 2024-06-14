В очередном экспрессе рассмотрим матчи Евро-2024, а также чемпионатов Китая и Узбекистана. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мэйчжоу Хакка» — «Шаньдун Тайшань»

Футбол. Чемпионат Китая

На данный момент «Мэйчжоу Хакка» находится на 12-м месте в таблице. У команды 12 очков по итогам 13 матчей.

В прошлом месяце «Мэйчжоу Хакка» сыграла пять встреч. Удалось одержать лишь одну победу. 25 мая со счетом 1:0 в гостях был обыгран «Ухань Шанвэнь».

«Шаньдун Тайшань» располагается в топ-5. У клуба 28 очков в 14 встречах. Зафиксированы 8 побед, 4 ничьи и два поражения.

«Шаньдун Тайшань» практически не теряет очки. Команда постоянно добивается положительного результата. Последний раз «Шаньдун Тайшань» проигрывал в чемпионате Китая еще 14 апреля.

Ставка: Победа «Шаньдун Тайшань» за 1.40.

«Металлург Бекабад» — «Бунёдкор»

Футбол. Чемпионат Узбекистана

«Металлург Бекабад» разочаровал фанатов на старте сезона. Команда находится на последнем, 16-м месте. В девяти матчах не было одержано ни одной победы.

В активе команды «Металлург Бекабад» пять очков. Клуб очень давно не выигрывал в чемпионате Узбекистана. Последняя победа была одержана еще 1 декабря 2023 года.

У «Бунёдкора» ситуация не особо лучше. Команда также находится в зоне вылета, на 15-м месте. Набрано 6 очков в десяти встречах.

Прогнозы и ставки на футбол

Проигрышная серия «Бунёдкора» составляет два матча. Ранее команда уступила «Согдиане» и «Нефтчи». За 180 минут было пропущено семь голов.

Ставка: Обе забьют за 1.78.

Германия — Шотландия

Футбол. Евро-2024

Германия постарается порадовать фанатов победой в стартовом матче Евро-2024. В составе бундестим достаточно звезд. Футболисты находятся в прекрасной форме.

Вирц и Мусиала должны стать главным атакующим тандемом на Евро-2024. Букмекеры не сомневаются в победе Германии. В стартовом матче не должно быть сенсации.

Шотландия — главный аутсайдер квартета. Вряд ли команда сможет побороться за очки в группе. Номинальные гости в матче с Германией максимально насытят оборону, чтобы пропустить как можно меньше.

Перед Евро-2024 Шотландия в товарищеских матчах обыграла Гибралтар (2:0), а также разошлась миром с Финляндией (2:2). У Нойера точно будет мало работы. Возможно, Германия порадует фанатов разгромной победой.

Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) за 1.86.

Общий коэффициент — 4.63.