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    «Реал», «Ювентус» и «Лейпциг» дружно заработают по три очка

    Экспресс дня 5 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    В данном экспрессе рассмотрим матчи второго дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» — «Шахтер»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Реал» очень мощно проводит этот сезон. Начали его «сливочные» победной серией из девяти матчей в различных турнирах. А в Лиге чемпионов идут после двух туров на первом месте в группе, набрав шесть очков, поочередно обыграв на выезде «Селтик» 3:0 и в родных стенах «Лейпциг» 2:0.

    В чемпионате Испании мадридский коллектив второй, уступая «Барселоне» по разнице мячей. «Королевский клуб» сперва в шести встречах одерживал виктории, а накануне допустили первую осечку, дома разойдясь миром с «Осасуной» 1:1.

    «Шахтер», который потерял почти всех легионеров, пока неплохо выступает в этом розыгрыше Лиги чемпионов, и в своем квартете идет на второй строчке, имея четыре балла.

    «Горняки» стартовали с крупной выездной победы над «Лейпцигом» 4:1, после чего сыграли вничью с «Селтиком» 1:1. В чемпионате Украины донецкая команда находится первом месте и перед этим матчем разгромила «Металлист» со счетом 6:1.

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    • «Реал» очень силен, так что в данной встрече украинской команде тяжело будет рассчитывать на положительный результат. В общем, рекомендуем ставить на победу мадридцев с форой (-1.5).

    Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.53.

    «Ювентус» — «Маккаби» Хайфа

    Футбол. Лига чемпионов

    «Ювентус», как ни странно, но после двух туров в Лиге чемпионов очков не имеет, и его попадание в плей-офф под большим вопросом. Команда стартовала на турнире с гостевого поражения «ПСЖ» 1:2, после чего и дома проиграла с таким же счетом «Бенфике».

    И в чемпионате Италии дела у туринцев обстоят также не лучшим образом. «Старая синьора» идет на седьмой строчке, проигрывая лидеру уже семь очков. Накануне коллектив разгромил дома «Болонью» 3:0, прервав тем самым длительную серию без побед.

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    «Маккаби» довольно-таки неожиданно вышел в групповой этап Лиги чемпионов, преодолев пару этапов отбора, но пока в основной сетке выступает плохо, проиграв оба матча и замыкает свой квартет.

    Коллектив из Хайфы поочередно уступал в гостях «Бенфике» 0:2 и в родных стенах «ПСЖ» 1:3. А вот в чемпионате Израиля коллектив на первом месте. В пяти матчах он добивался побед и потерпел одно поражение.

    Туринцам обязательно нужно брать три очка в игре с уступающем в классе соперником и по возможности улучшить разницу мячей. В общем, ставим здесь на хозяев с форой -1,5.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1.83.

    «РБ Лейпциг» — «Селтик»

    Футбол. Лига чемпионов

    «РБ Лейпциг» слабо стартовал в этом розыгрыше Лиги чемпионов. После двух туров команда идет на последнем месте в своем квартете, не имея очков. «Быки» поочередно проиграли дома донецкому «Шахтеру» 1:4 и на выезде от мадридскому «Реала» 0:2.

    Да и дела в чемпионате Германии у коллектива идут не лучшим образом. Сейчас он находится в середине турнирки, но от четвертой строки отстает всего на четыре пункта. Накануне клуб в родных стенах разгромил «Бохум» 4:0.

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    «Селтик» в данном квартете разместился на третьей строчке, набрав в двух поединках один балл. В стартовали «кельты» с ожидаемого домашнего фиаско от «Реала» 0:3, после чего на выезде разошлись миром с «Шахтером» 1:1.

    В чемпионате же Шотландии клуб из Глазго лидирует. На его счету в Премьер-лиге семь викторий и одно поражение. В преддверии данной встречи он в родных стенах одержал непростую победу над «Мозеруэллом» 2:1.

    «Быки» если и в этой игре допустят осечку, то могут распрощаться с надеждами на плей-офф. Так что в родных стенах они приложат максимум усилий для завоевания трех очков.

    Ставка: победа «Лейпцига» за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.33.

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    Экспресс дня 5 октября: прогноз, ставка (4.33), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Экспресс. «Реал», «Ювентус» и «Лейпциг» дружно заработают по три очка
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