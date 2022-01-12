В этом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Англии и Греции, а также кубковый поединок в Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вест Хэм» — «Норвич»

Футбол. Чемпионат Англии

«Вест Хэм» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Сейчас он в турнирной таблице АПЛ занимает пятое место, отставая от четвертой строчки всего на один балл.

В новом году лондонский клуб в гостях обыграл «Кристал Пэлас» 3:2 в рамках чемпионата страны, а также успешно преодолел 1/32 финала Кубка Англии, в родных стенах справившись с «Лидсом» 2:0.

«Норвич» — аутсайдер АПЛ. «Канарейки» замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, однако от спасительного 17 строки отстает на три очка, которые еще вполне будет можно отыграть.

Накануне «Норвич» в рамках Кубка Англии сумел одолеть на выезде «Чарльтон» 1:0. Этой победой он прервал свою 5-матчевую «сухую» проигрышную серию, где все эти игры пришлись на чемпионат.

«Молотобойцы» наверняка в родных стенах уверенно разберутся с аутсайдером, который в чемпионате в последнее время только проигрывал.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (-1) за 1.45.

«Аталанта» — «Венеция»

Футбол. Кубок Италии

«Аталанта» только с текущего раунда начинает свой путь в Кубке Италии. В чемпионате же страны она на данный момент располагается в турнирной таблице на четвертой строчке, но по потерянным очка она третья.

Заканчивал коллектив из Бергамо прошлый год нулевой ничьей в гостях с «Дженоа», а уже в январе он крупно обыграл «Удинезе» на его поле со счетом 6:2.

«Венеция» же уже преодолела два раунда кубкового турнира. Сперва она только по пенальти прошла «Фрозиноне», а затем уже в основное время дома одолела «Тернану» 3:1.

В Серии А же команда ведет борьбу за выживание. И на данный момент она идет на 17-м месте, опережая зону вылета на четыре очка. Накануне «Венеция» в родных стенах крупно проиграл «Милану» 0:3, продлив свою серию в чемпионате до семи матчей без побед.

Коллектив из Бергамо ощутимо сильней «Венеции», и не должен иметь с ней проблем, играя даже не основой.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.50.

ПАОК — «Панетоликос»

Футбол. Чемпионат Греции

ПАОКу в этом сезоне золотые награды точно не светят, но вот побороться за другие медали команда вполне может. Сейчас она идет третьей, незначительно отставая от второй строки.

К данному поединку клуб из Салоник подходит с серией из пяти выигрышей подряд. В своей последней проведенной встрече чемпионата он дома одолел «Астерас» со счетом 3:2.

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«Панетоликос» на текущий момент находится на десятой строке. Команда вряд ли сможет пробиться в финальную шестерку, так как сильно от нее отстает.

Коллектив в последнее время играет неплохо, проиграв только раз за шесть игр. В своей последней встрече первенства он одолел на своем поле «Атрамитос» со счетом 2:1.

Ожидаем, что ПАОК продлит свою победную серию, ведь в гости приедет коллектив из второй части турнирки.

Ставка: победа ПАОКа за 1.33.

Общий коэффициент — 2.89.