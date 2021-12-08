В новом экспрессе рассмотрим три матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз»

Футбол. Лига чемпионов

«Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе первое место в группе. Но у хозяев сейчас такая ситуация, что им просто непозволительно расслабляться. В этом плане болельщики «МЮ» могут быть спокойны.

На прошлой неделе «МЮ» возглавил Ральф Рангник, и для футболистов теперь начинается новый этап — все хотят зарекомендовать себя перед новым тренером. Это касается даже Криштиану Роналду, которого постоянно критикуют за то, что он якобы не помогает команде прессинговать и т.д.

У «Янг Бойз» еще есть шанс подняться на третье место и заодно получить путевку в Лиге Европы. Но, скорее всего, на «Олд Траффорд» швейцарцы проиграют, хотя они оказались далеко не таким простым соперником, как многие думали перед началом группового этапа.

К слову, у «МЮ» будет дополнительная мотивация в этой игре. «Красные дьяволы» наверняка хотят взять реванш у «Янг Бойз» за поражение в матче первого тура.

Ставка: тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2,0 за 1.69.

«Бавария» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

«Барселону» в предстоящем матче устроит только победа. В противном случае каталонцы, скорее всего, займут третье место в группе и отправятся в Лигу Европы.

Есть еще вариант, что «Бенфика» потеряет очки в домашней игре с киевским «Динамо», и тогда «Барса» останется второй, но это маловероятно.

Встреча с «Баварией» не предвещает «Барселоне» ничего хорошего. Рекордмайстер выйдет с желанием показать, кто сейчас лучший футболист мира, а для этого Роберту Левандовски надо обязательно забивать. Команда, скорее всего, поддержит польского форварда, который, по мнению всех, кроме France Football, должен был получить «Золотой мяч».

В общем, «Бавария», скорее всего, уже по традиции устроит погром в матче с «Барселоной».

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 2.34.

«Зенит» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов

Для «Зенита» это всего лишь матч престижа, тогда как «Челси» в случае победы в Санкт-Петербурге обеспечит себе первое место в группе.

Мотивация достаточно серьезная. Гости прекрасно понимают, что потеря очков в игре с «Зенитом» может обернуться для них, например, встречей с «Баварией» уже в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

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Но и без этого очевидно, что «Зениту» будет сложно рассчитывать даже на ничью. «Челси» будет максимально заряжен после недавнего поражения от «Вест Хэма» (2:3) в АПЛ. И пусть это совершенно разные турниры, тут важно то, что Томас Тухель очень не любит проигрывать.

До разгрома, конечно, не дойдет (но это не точно!), но свои три очка «Челси» все равно заберет.

Ставка: победа «Челси» за 1.53.

Общий коэффициент — 6.05.