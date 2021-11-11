В новом экспрессе рассмотрим несколько матчей девятого тура квалификации ЧМ-2022 в европейской зоне. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Россия — Кипр

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная России под руководством Валерия Карпина выступает довольно-таки неплохо. После его прихода россияне еще не проигрывали, раз сыграв вничью и добились четырех викторий.

К данной игре коллектив собрал победную серию из четырех матчей с общим счетом 7:1. За два тура до финиша турнира россияне возглавляют группу H, имея в активе 19 баллов, опережая вторых хорватов на два очка.

Сборная Кипра в лучшем случае закончит эту отборочную компанию не на последнее месте в группе. Сейчас она идет шестой, но пятой Мальте проигрывает только по дополнительным показателям.

Островитяне за всю турнирную дистанцию одержали лишь одну викторию, которая была добыта еще на старте соревнования. После этого они четыре встречи проиграли «всухую» и поделили очки дома с мальтийцами — 2:2.

Ординар на этот матч

Учитывая слабую результативность киприотов (всего три забитых мяча), в данном поединке прогнозируем викторию россиян без пропущенных мячей.

Ставка: Россия победит и не пропустит за 1.60.

Румыния — Исландия

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Румынии имеет все шансы попасть в плей-офф. За два тура до финиша она идет в группе второй, обходя ближайших преследователей на один балл. Румыны трижды в отборе уступали, однако два из этих поражений были от Германии.

Также «желтые» четыре раза одерживали виктории и одну встречу завершили ничьей. В прошлом туре румынская команда на домашнем поле одолела Армению со счетом 1:0.

Сборная Исландии с восемью набранными очками в группе располагается только на пятой позиции, и выше уже вряд ли сумеет подняться.

Команда дважды расходилась миром, а также в четырех поединках терпела поражения, все которые были «сухими». Еще две встречи «викинги» выиграли, дважды переиграв сборную Лихтенштейна.

Ординар на этот матч

Исландия в этой квалификации выглядит достаточно слабо, и мотивированные румыны в родных стенах должны брать три очка.

Ставка: победа Румынии за 1.65.

Грузия — Швеции

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Грузии слабо проводит текущую отборочную компанию, и выше четвертого места в группе уже точно не поднимется. На счету команды всего четыре балла, выиграв раз при одной ничьей и пяти фиаско.

Грузины свою единственную викторию в квалификации добыли в прошлом туре, одолев на выезде Косово со счетом 2:1. Отметим, что четыре из пяти поражений были без забитых мячей.

Ординар на этот матч

Сборная Швеции группу возглавляет, опережая на два очка вторых испанцев, а третью строку обходит на шесть пунктов.

Шведы в пяти из шести встречах добивались побед, уступив только в выездном матче сборной Греции 1:2. В предыдущем же туре скандинавы взяла у греков реванш, одолев их в родных стенах 2:0.

Шведы очень мотивированы на этот поединок, да и по классу они сильнее грузин. В общем, в данной игре ставим на викторию гостей.

Ставка: победа Швеции за 1.47.

Общий коэффициент — 3.88.