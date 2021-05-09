В большом экспрессе на выходные рассмотрим сразу шесть матчей — «Барса» против «Атлетико», «Пари Сен-Жермен» в Ренне и не только.

«Вольфсбург» — «Унион Берлин»

Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

«Вольфсбург» проиграл три из четырех последних матчей, но все равно по-прежнему остается одним из главных претендентов на путевку в Лигу чемпионов.

Кто-то скажет, что у хозяев сейчас игровой кризис, но надо не забывать, что команда Оливера Глазнера уступила «Айнтрахту» (3:4), «Баварии» (2:3) и дортмундской «Боруссии» (0:2). Против таких соперников любой может дрогнуть.

Важно другое. Против середняков «Вольфсбург», как правило, исправно набирает очки. Например, перед неудачным матчем с Дортмундом «волки» обыграли на выезде «Штутгарт».

И в ближайшем матче «Вольфсбургу» тоже желательно побеждать, иначе на финише можно оказаться за пределами топ-4.

Ставка: победа «Вольфсбурга» за 1.80.

«Барселона» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

Матч, от которого зависит судьба чемпионского титула в Испании. «Барса» в случае победы наконец-то опередит «Атлетико». И, возможно, станет единоличным лидером, если «Реал» потеряет очки в домашней игре против «Севильи».

Впереди дуэль атаки и обороны — Лео Месси и Антуан Гризманн против прагматичной команды Диего Симеоне. И глядя на мучения «Атлетико» в весенних матчах, с трудом верится, что «Барса» не забьет сопернику из Мадрида хотя бы парочку мячей.

Осенью «Атлетико» смотрелся заметно лучше, чем сейчас. «Барса» же, наоборот, заиграла только после Нового года. Так что будет очень логично, если каталонцы наконец-то столкнут «матрасников» с первой строчки. Им там не место.

Ставка: тотал «Барселоны» больше 1,5 за 1.83.

«Лион» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции. 36-й тур

«Лион» не сдается. Из всех претендентов на титул у команды Руди Гарсии худшие шансы, но, судя по недавнему матчу с «Монако», она намерена играть до конца.

На прошлой неделе «Лион» и «Монако» устроили настоящий триллер. Выиграл «Лион» — 3:2. При этом команда Гарсии забила два мяча уже после того, как осталась вдесятером. Победным стал гол 17-летнего Райан Шерки.

На самом деле, «Лиону» сейчас надо думать не про чемпионство, а о том, как попасть в тройку и получить пропуск в Лигу чемпионов.

Если «Лион» не обыграет «Лорьян», с мечтами об ЛЧ можно будет попрощаться еще на год.

Ставка: победа «Лиона» за 1.40.

«Айнтрахт» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии. 32-й тур

Еще один немецкий матч. «Айнтрахту», как и «Вольфсбургу», надо срочно побеждать, чтобы остаться в топ-4. Совсем рядом, на расстоянии одного очка, находится дортмундская «Боруссия». Короче говоря, надо выигрывать.

«Айнтрахт» не очень удачно завершил апреля, проиграв два из трех матчей. Перед победой над «Аугсбургом» команда Ади Хюттера програла «Боруссии» из Менхенгладбаха, а после — «Байеру».

«Майнц» весной сделал впечатляющий рывок, благодаря которому наверняка останется в Бундеслиге еще как минимум на сезон. Гости ни разу не проиграли в девяти предыдущих матчах — пять побед и четыре поражения.

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И все-таки наши симпатии здесь на стороне «Айнтрахта». Хозяева прервут серию соперника. Нападение «Айнтрахта», скорее всего, станет большой проблемой для обороны «Майнца».

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.82.

«Парма» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

На прошлой неделе наш суперэкспресс успешно преодолел субботу, но в воскресенье случилось непредвиденное — «Аталанта» не смогла обыграть «Сассуоло».

Но надо признать, что клубу Алексея Миранчука просто не повезло. Уже в середине первого тайма красную карточку в составе команды из Бергамо получил голкипер Пьерлуиджи Голлини.

Но даже в такой ситуации «Аталанта» в какой-то момент вела в счете, но в итоге все-таки ничья.

Но сейчас ничего не должно помешать «Аталанте» набрать три очка. Уже потерявшая шансы на спасение «Парма» на это просто неспособна.

Ставка: тотал «Аталанты» больше 2,5 за 1.68.

«Ренн» — «Пари Сен-Жермен»

Футбол. Чемпионат Франции. 36-й тур

Игрокам «Пари Сен-Жермен» сейчас бы отдохнуть, восстановиться после неудачного матча с «Манчестер Сити», но такой возможности нет. Неймару придется искать в себе мотивацию на игру с «Ренном», в противном случае Париж ждет еще одно разочарование.

Чемпионат Франции вот-вот завершится, а «ПСЖ» до сих пор находится позади «Лилля». Очень непривычная ситуация для парижан, которые привыкли, что уже в начале мая их поздравляют с очередным титулом.

Но самое интересное, что даже в случае победы в Ренне «ПСЖ» все равно может остаться на второй строчке, если «Лилль» в предстоящем туре обыграет «Ланс». И тут важно, что конкурент свой матч проведет на день раньше. «ПСЖ», выходя на игру с «Ренном», будет понимать, на что ему рассчитывать.

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Однако нет никакой уверенности, что «ПСЖ» победит. Во-первых, «Ренн» здорово заиграл после назначения главным тренером Брюно Женезьо, а во-вторых — после печального визита в Манчестер «ПСЖ» может банально оказаться не в состоянии провести идеальный матч.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 1,5 за 1.64.

Общий коэффициент — 23.12.