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    «Ман Сити» и «Интер» приблизят свои победы в чемпионатах

    Экспресс дня 21 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 апреля
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    «Интер»
    В этом экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Италии и Англии.

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    «Астон Вилла» с 44 набранными очками сейчас занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 11 строчку, имея лишь теоретические шансы на попадание в еврокубки.

    Бирмингемцы в девяти последних встречах чемпионата одержали всего две виктории, а также еще они четыре раза уступали и трижды играли вничью. В предыдущем туре первенства «Астон Вилла» в гостях уступила «Ливерпулю» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в уже компенсированное к игре время.

    За шесть туров до завершения текущего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити» идет во главе турнирной таблицы, имея запас перед вторым местом в восемь очков.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «горожане» проиграли «Лидсу» со счетом 1:2, прервав тем самым 6-матчевую победную серию с учетом всех турниров. На днях они вылетели из Кубка Англии, на стадии полуфинала проиграв «Челси» (0:1).

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    • После ряда неудачных матчей «Сити» будет настроен прервать ее. Ставим в этой встрече на викторию гостей.

    Ставка: победа «Ман Сити» за 1.40.

    «Специя» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

    «Специя» с 32 очка занимать в турнирной таблице Серии А 14 место, обходя зону вылета на семь баллов, что должно сохранить ей прописку в элитном дивизионе.

    «Орлята» в отрезке последних пяти матчей первенства чередовали выездные поражения с домашними викториями, где одолеть смогли коллективы из низов. В прошлом туре чемпионата они в гостях потерпели крупное поражение от «Болоньи» со счетом 1:4.

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    «Интер» уверенно движется к чемпионскому титулу. За семь туров до финиша чемпионат «неродзурри» обходят ближайшего преследователя на девять очков, что является очень хорошим гандикапом.

    В своей последней проведенной игре Серии А коллектив из Милана расписал гостевую ничью с «Наполи» (1:1). И этим результатом он прервал свою 11-матчевую победную серию в рамках первенства страны.

    «Специя» в родных стенах неуступчива, однако «Интеру» не должно это помешать взять три очка и еще на шаг приблизится к Скудетто.

    Ставка: победа «Интера» за 1.41.

    «Ювентус» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

    С 62 очками «Ювентус» разместился на четвертой позиции в чемпионате Италии, опережая пятую позицию всего лишь на два пункта, так что борьба за ЛЧ еще впереди.

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    В минувшем туре первенства туринский коллектив проиграл в Бергамо «Аталанте» со счетом 0:1, что стало их вторым фиаско за последние пять игр в Серии А. Еще в этот период он дважды победил и раз сыграл вничью.

    С 20 баллами «Парма» находится в зоне вылета, на 19 месте. Коллективу будет почти невозможно избежать вылета, так как «крестоносцы» аж на десять пунктов отстают от безопасной строки.

    В этом календарном году «Парма» в рамках Серии А одержала лишь одну викторию, одолев середине марта дома «Рому» (2:0). В минувшем туре она уступила на выезде «Кальяри» со счетом 3:4.

    Не должно у туринцев быть проблем в данной игре с аутсайдером. Ставим на хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Интера» за 1.39.

    Общий коэффициент — 2.74.

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