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    Первая победа Испании и разгромы «карликов»

    Экспресс дня 28 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 марта
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    Сборная Испании
    Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим отборочные матчи ЧМ-2022.

    Грузия — Испания

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B. 2-й тур

    В первом же туре отбора на чемпионат мира сборная Грузии на выезде потерпела минимальное поражение от национальной команды Швеции со счетом 0:1, пропустив по истечении получаса игры.

    Этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до шести матчей, в которой грузины поровну поделили ничьи и фиаско. Отметим, что Грузия была близка к выходу в финальную часть чемпионата Европы-2020, однако в финальном стыковом матче уступила Македонии (0:1).

    Сборная Испании в квалификации ЧМ-2022 стартовала неожиданной мировой на своем поле со сборной Греции, сыграв 1:1. Испанцы вели 1:0 после первого тайма, однако позволили после перерыва грекам отыграться.

    Напомним, что своем последнем турнире — Лиге наций — «Красная Фурия» смогла выиграть свою группу и пробилась в финальную часть турнира. За весь розыгрыш она уступила только в гостях Украине, еще дважды разойдясь миром и в трех встречах победив.

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    • Испанцы, которые потеряли очки в первом туре отбора, во второй раз подряд вряд ли допустят осечку. Ожидаем в этой игре уверенной виктории пиринейцев.

    Ставка: победа сборной Испании с форой (-1) за 1.30.

    Северная Македония — Лихтенштейн

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа J. 2-й тур

    Стартовала сборная Македонии в отборе к ЧМ-2022 с выездного поражения от Румынии со счетом 2:3. Македонцы уступали по ходу матча 0:2, затем смогли сравнять, но пропустили в самой концовке.

    И хотя в Лиге наций македоняне не смогли повысится в классе, уступив первую строку Армении, однако прошлый год они могут занести себе в актив, так как они пробились через плей-офф в финальную часть Евро-2020.

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    Сборная Лихтенштейна начала квалификацию к мундиалю с почетного домашнего поражения от Армении со счетом 0:1. Единственный гол был забит за семь минут до конца игры.

    За последнее время «футбольный карлик» смог обыграть только себе подобных, а с соперниками классом повыше он, как правило, проигрывает крупно и часто без забитых мячей.

    Наверняка и эта игра будет носить односторонний характер, в которой хозяева выиграют с минимум разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа сборной Македонии с форой (-2) за 1.55.

    Сан-Марино — Венгрия

    Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа I. 2-й тур

    Сан-Марино — слабейшая сборная мира. За всю историю своего существования она ни разу не побеждала в официальных матчах. Так в отборе к Евро-2020 «сиятельные» проиграли все игры с общим счетом 1:51.

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    В Лиге наций они не забили ни одного гола, но два раза сыграли вничью. Этот турнир они по привычки начали с поражения без забитых мячей, уступив 0:5 на выезде Англии. Пропущенных мячей могло быть гораздо больше, но голкипер санмаринцев совершил еще с десяток сэйвов.

    Сборная Венгрии стартовала в этой отборочной компании с домашней ничьей против команды Польши, сыграв 3:3. Мадьяры дважды вели в счете 2:0, 3:2, но удержать победный результат не сумели.

    К слову, сейчас у венгров 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где они четыре раза победили и трижды расписывали мировые. Последний раз они терпели поражение в сентябре 2020 года, уступив тогда дома России (2:3) в рамках ЛН.

    Вряд ли что-то может помешать добыть победу Венгрии. И, скорее всего, гости выиграют без пропущенных мячей.

    Ставка: Венгрия победит и не пропустит за 1.45.

    Общий коэффициент — 2.92.

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