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    Победа «Реала» и боевой матч в Турине

    Экспресс дня 9 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Экспресс дня 9 февраля: прогноз и ставка
    Рафаэль Варан отметился дублем в последнем матче
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионата Испании, а также поединки Кубков Италии и Франции.

    «Реал» — «Хетафе»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    «Реал» с 43 набранными очками в турнирной таблице Примеры делит вторую строку с «Барселоной», однако отставание от первой позиции внушительное, а преследователи находятся рядом.

    В новом году «Королевский клуб» в чемпионате провел пять встреч, в которых трижды победил, и по разу играл вничью и проигрывал. Фиаско состоялось десять дней тому назад дома от «Леванте» (1:2), а накануне «сливочные» в гостях с трудом одолели аутсайдера «Уэску» (2:1).

    «Хетафе» в турнирной таблице испанского первенства с 24 очками идет на 13 месте, оторвавшись от зоны вылета всего в пять пунктов.

    В прошлых трех турах чемпионата клуб из пригорода Мадрида разжился всего одним баллом, расписав домашнюю мировую с «Алавесом» (0:0), а в гостях терпел крупные поражения от «Атлетика» из Бильбао (1:5) и «Севильи» (0:3).

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    • «Королевский клуб» в последнее время не впечатляет, но дома с неубедительным «Хетафе» все же должен справится.

    Ставка: победа «Реала» за 1.60.

    «Ювентус» — «Интер»

    Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч

    Первый матч этих команд принес выездную викторию «Юве» со счетом 2:1. До этого туринский клуб в Кубке Италии на своем поле поочередно обыграл «Дженоа» (3:2) и СПАЛ (4:0) на предыдущих этапах.

    В чемпионате страны «Старая Синьора» идет третьей в турнирной таблице, на семь очков отставая от первого места. Накануне «черно-белые» дома одолели «Рому» со счетом 2:0 в рамкх Серии А, что стало их шестой викторией подряд, где был пропущен лишь один гол.

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    «Интер» по пути в полуфинал этого Кубка Италии сперва в гостях обыграл в дополнительное время «Фиорентину» (2:1), а затем с таким же счетом переиграл «Милан», но уже в основное время.

    В турнирной таблице Серии А «нерадзурри» располагаются на второй позиции, проигрывая лидеру всего два очка. Несколько дней тому назад миланцы на выезде расправились с «Фиорентиной» (2:0) в чемпионате, а туром ранее разгромили дома 4:0 «Беневенто».

    Результат первого матча обязует «Интер» искать счастья впереди, и исходя из этого ожидаем открытой игры с забитыми мячами в исполнении обоих клубов.

    Ставка: обе забьют: да за 1.73.

    «Лион» — «Аяччо»

    Футбол. Кубок Франции. 1/32 финала

    «Лион» только с этого раунда вступает в борьбу за Кубок Франции. На данный момент у «ткачей» серия из четырех побед подряд, которые пришлись на матчи Лиги 1. Накануне они в родных стенах легко разобрались со «Страсбуром» (3:0).

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    В турнирной таблице чемпионата страны «аристократы» находится на второй позиции, уступая два очка лидеру. Отметим, что в пассиве «Лиона» в первенства только два поражения, последнее из которых было в середине января на дома от «Нима» (0:1).

    «Аяччо», который этот сезон проводит в Лиге 2, где в турнирной таблице идет всего лишь десятым, очень много проигрывая позициям повышения.

    Несколько дней тому назад островитяне дома разошлись нулевой ничьей с «Осером», а до этого дважды одерживали виктории. В Кубке страны они уже успели преодолеть один этап, одолев на предыдущей стадии в гостях «Шатору» (2:0), являющийся аутсайдером Лиги 2.

    Скорее всего, один из лидеров Лиги 1 в родных стенах без проблем справится в середняком второго дивизиона.

    Ставка: победа «Лиона» с форой (-1) за 1.35.

    Общий коэффициент — 3.73.

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