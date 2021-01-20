Экспресс дня 20 января. Прогнозы и ставки на футбол

20 января в очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Англии и Германии.

«Манчестер Сити» — «Астон Вилли»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

«Манчестер Сити» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находится на второй строчке. Причем по потерянным очкам клуб и вовсе является лидером.

«Горожане» не проигрывают уже на протяжении 15 матчей с учетом всех турниров, при этом выиграв последние восемь игр, пропустив в них всего два гола. В прошлом туре они в родных стенах разгромили «Кристал Пэлас» (4:0), а до этого дома обыграли «Брайтон» (1:0).

«Астон Вилла» в турнирной таблице английского первенства находится только на десятой позиции, но команда провела 15 матчей, и по потерянным очкам она идет в первой шестерке.

В своем последнем поединке чемпионата бирмингемцы в гостях потерпели поражение от «Манчестера Юнайтед» (1:2), прервав серию из пяти встреч без проигрышей. После этого они пропустили пару игр из-за коронавируса.

«Ман Сити» набрал превосходную форму и даже с неуступчивой «Астон Виллой» должен брать три очка.

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.30.

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

«Фулхэм» находится в зоне вылета в Премьер-лиге. В 17 матчах «дачники» набрали 12 очков и отстают от безопасной позиции на пять пунктов при одной игре в запасе.

В своей последней проведенной встрече лондонцы на своей арене уступили «Челси» (0:1), тем самым прервав 6-матчевую беспроигрышную серию, где они пять раз сыграли вничью в чемпионате и одержали одну викторию в Кубке страны.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент является лидером английской Премьер-лиги. У команды Сульшера 37 очков и гандикап в два очка от дуэта преследователей.

Манкунианцы за последние 11 матчей уступили лишь раз — в Кубке лиги в дерби «Сити» (0:2). В своей последней игре первенства они расписали выездную мировую с «Ливерпулем», сыграв 0:0.

«МЮ» все же должен справится с «дачниками» даже на их поле. Ставим в этой игре на викторию гостей.

Ставка: победа «МЮ» за 1.59.

«РБ Лейпциг» — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 17-й тур

«РБ Лейпциг» перед стартом данного тура занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая при этом от первой строчки всего на четыре очка.

Отметим, что два два прошлых поединка «быки» провели неудачно, проиграв в родных стенах дортмундской «Боруссии» (1:3) и сыграв на выезде вничью с «Вольфсбургом» (2:2). А перед этим выиграли семь игр при двух ничьих во всех турнирах.

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«Унион» в текущем сезоне замахнулся на еврокубки. В Бундеслиге сейчас коллектив идет на пятом месте, отставая от четвертой строки всего лишь на один пункт.

В предыдущем туре первенства клуб из Берлина на своей территории минимально переиграл«Байером» (1:0), тем самым продлив свою беспроигрышную серию до шести встреч.

После двух неудач «быки» наверняка теперь приложат все силы и возьмут дома три балла в игре с крепким «Унионом».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.51.

Общий коэффициент — 3.12.