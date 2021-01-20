ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января «Атлетик» выиграл Суперкубок ИспанииИсторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси «Монреаль»НХЛ. Дебютный гол Романова, два очка Свечникова и очередной шатаут Варламова
  • 11:30
    • Геркус отказался от участия в выборах президента ФНЛ
  • 09:24
    • «Голден Стэйт» вырвал победу у «Лейкерс», «Бруклин» выиграл у «Милуоки»
  • 07:47
    • Названа сумма, потраченная футбольными клубами России на трансферы
  • 07:00
    • «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»
  • 00:59
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», Обамеянг забил два мяча
  • 00:47
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 00:37
    • Уткин: Происходит гибель ЦСКА
    Все новости спорта

    Команды из Манчестера добьются викторий?

    Экспресс дня 20 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 20 января
    «Манчестер Сити»
    20 января в очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Англии и Германии.

    «Манчестер Сити» — «Астон Вилли»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    «Манчестер Сити» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии находится на второй строчке. Причем по потерянным очкам клуб и вовсе является лидером.

    «Горожане» не проигрывают уже на протяжении 15 матчей с учетом всех турниров, при этом выиграв последние восемь игр, пропустив в них всего два гола. В прошлом туре они в родных стенах разгромили «Кристал Пэлас» (4:0), а до этого дома обыграли «Брайтон» (1:0).

    «Астон Вилла» в турнирной таблице английского первенства находится только на десятой позиции, но команда провела 15 матчей, и по потерянным очкам она идет в первой шестерке.

    В своем последнем поединке чемпионата бирмингемцы в гостях потерпели поражение от «Манчестера Юнайтед» (1:2), прервав серию из пяти встреч без проигрышей. После этого они пропустили пару игр из-за коронавируса.

  • Трансферный дайджест. 12-18 января
  • Избавится ли «Реал»от бельгийского хавбека, вернется ли голландский бомбардир в «Спартак», удержит ли «Тоттенхэм» полузащитника и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • «Ман Сити» набрал превосходную форму и даже с неуступчивой «Астон Виллой» должен брать три очка.

    Ставка: победа «Ман Сити» за 1.30.

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    «Фулхэм» находится в зоне вылета в Премьер-лиге. В 17 матчах «дачники» набрали 12 очков и отстают от безопасной позиции на пять пунктов при одной игре в запасе.

    В своей последней проведенной встрече лондонцы на своей арене уступили «Челси» (0:1), тем самым прервав 6-матчевую беспроигрышную серию, где они пять раз сыграли вничью в чемпионате и одержали одну викторию в Кубке страны.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    «Манчестер Юнайтед» на данный момент является лидером английской Премьер-лиги. У команды Сульшера 37 очков и гандикап в два очка от дуэта преследователей.

    Манкунианцы за последние 11 матчей уступили лишь раз — в Кубке лиги в дерби «Сити» (0:2). В своей последней игре первенства они расписали выездную мировую с «Ливерпулем», сыграв 0:0.

    «МЮ» все же должен справится с «дачниками» даже на их поле. Ставим в этой игре на викторию гостей.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.59.

    «РБ Лейпциг» — «Унион»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 17-й тур

    «РБ Лейпциг» перед стартом данного тура занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая при этом от первой строчки всего на четыре очка.

    Отметим, что два два прошлых поединка «быки» провели неудачно, проиграв в родных стенах дортмундской «Боруссии» (1:3) и сыграв на выезде вничью с «Вольфсбургом» (2:2). А перед этим выиграли семь игр при двух ничьих во всех турнирах.

    Все прогнозы на футбол

    «Унион» в текущем сезоне замахнулся на еврокубки. В Бундеслиге сейчас коллектив идет на пятом месте, отставая от четвертой строки всего лишь на один пункт.

    В предыдущем туре первенства клуб из Берлина на своей территории минимально переиграл«Байером» (1:0), тем самым продлив свою беспроигрышную серию до шести встреч.

    После двух неудач «быки» наверняка теперь приложат все силы и возьмут дома три балла в игре с крепким «Унионом».

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.12.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    Экспресс дня 20 января 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.12.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры