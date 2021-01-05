Экспресс дня 5 января. Прогнозы и ставки на футбол

5 января пройдут матчи во французской Лиги 2 и турецкой Суперлиги, на три из которых составим экспресс.

«Труа» — «Шатору»

Футбол. Чемпионат Франции. Лиги 2. 18-й тур

«Труа» в этом сезоне ведет борьбу за повышение. На данный момент коллектив делит 1-2 место с «Греноблем», но конкуренты сильно поджимают, находясь на расстоянии 1-2 очков.

За 17 проведенных матчей клуб десять раз победил и трижды проиграл. Одно из фиаско было в минувшем туре от своего соседа по турнирке (0:2) в гостях, которое прервало 12-матчевую беспроигрышную серию.

«Шатору» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 2, однако до безопасной строки коллективу недостает всего лишь одного очка.

Команда за всю турнирную дистанцию добыла пока только три виктории и десять раз уступала. Сейчас у «Шатору» 6-матчевая безвыигрышная серия, где было четыре фиаско.

Скорее всего, один из лидеров Лиги 2 дома разберется с аутсайдером первенства.

Ставка: победа «Труа» за 1.50.

«Тулуза» — ФК «Париж»

Футбол. Чемпионат Франции. Лиги 2. 18-й тур

«Тулуза» в данный момент идет третьей в турнирной таблице французской Лиги 2, уступая дуэту лидеров два очка.

«Фиолетовые» добыли в этом чемпионате девять викторий при трех поражениях и пяти ничьих. Коллектив не проигрывает в первенстве уже на протяжении семи матчей, выиграв в этот период в пяти из них.

ФК «Париж» отстает от своего противника всего на одно очко, но идет на две строки ниже в турнирной таблице. Ближайший преследователь отстает на один пункт.

Столичный коллектив в минувшем туре дома смог переиграть середняка «Генгам» (3:2). Этой викторией он прервал свою 6-матчевую безвыигрышную серию, где было по три ничьи и фиаско.

«Тулуза» на своей арене имеет больше шансов на успех в этом матче. Ставим на хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Тулузы» с форой 0 за 1.55.

«Газиантеп» — «Анкарагюджю»

Футбол. Чемпионат Турции. Суперлига. 17-й тур

«Газиантеп» разместился на четвертой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидера первенства всего лишь на три балла.

Коллектив в чемпионате проиграл пока только раз, и то еще на старте первенства. Отметим, что в родных стенах он еще не уступал. В минувшем туре «Газиантеп» расписал мировую в гостях с «Эрзурумспором» (1:1), прервав тем самым свою 5-матчевую победную серию.

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«Анкарагюджю» плетется на данный момент в зоне вылета, на 18 месте. От спасительной позиции коллектив отделят только один пункт.

Клуб из Анкары удачно провел свои два последних матча, поочередно обыграв 2:1 в гостях соседа по турнирке «Денизлиспор» и дома 3:1 крепкого середняка «Малатьяспор».

«Газиантеп» сильно играет в родных стенах, но «Анкарагюджю» набрал неплохую форму в последнее время, поэтому поставим на хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Газиантепа» с форой 0 за 1.40.

Общий коэффициент — 3.25. 0