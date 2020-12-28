Экспресс дня 28 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс от LiveSport.ru. На этот раз рассмотрим три матча английской Премьер-лиги.

«Эвертон» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Накануне «Эвертон» смог минимально обыграть на выезде аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Благодаря этой виктории клуб из Ливерпуля поднялся на вторую строку в турнирной таблице АПЛ.

На данный момент у «ирисок» 5-матчевая беспроигрышная серия в первенстве, которую они начали мировым результатом, а затем выиграли последующие четыре встречи, где пропустили всего лишь один гол.

«Ман Сити» также вышел победителем из своей последней проведенной игры, одолев в родных стенах «Ньюкасл» со счетом 2:0, и поднялся на пятую строку в турнирной таблице АПЛ.

У «горожан» сейчас 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой было семь выигрышей. Непосредственно в чемпионате страны «Сити» в этот период победил в четырех встречах при двух мировых исходах, пропусти в них только один гол.

Календарь и таблица АПЛ

Оба коллектива надежно в отыграли в защите в последнее время, пропустив только по голу. Наверняка и в этом матче команды сыграют надежно в обороне, что скажется на результативности поединка.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.53.

«Челси» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

«Челси» проиграл свой последний матч, уступив кризисному «Арсеналу» в Лондоне (1:3). Это фиаско стало для «синих» третьим за последние четыре матча. Отметим, что все поражения в этот период были гостевыми.

Из-за этой неудачной серии «пенсионеры» опустились на седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ, однако отставание от топ-4 составляет всего два очка.

«Астон Вилла» накануне разгромила на своей арене «Кристал Пэлас» со счетом 3:0. Сейчас у команды из Бирмингема 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три победы и одна ничья. В этот удачный период она даже не пропускала.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Виллианы» идут на шестой позиции, имея на своем счету те же 25 очков, что и у предстоящего противника.

После серии неудач «Челси» не имеет больше право на осечку. Ставим в данной встрече на викторию хозяев.

Ставка: победа «Челси» за 1.64.

«Кристал Пэлас» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

«Кристал Пэлас» с 18 набранными очками расположился на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на семь пунктов от зоны вылета.

«Стекольщики» провалили два последних поединка, проиграв на своей арене 0:7 «Ливерпулю» и в Бирмингеме 0:3 «Астон Вилле». Всего лондонцы не могут выиграть на протяжении четырех игр, сыграв еще дважды вничью в этот период.

«Лестер» насколько дней тому назад расписал домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2), туром ранее обыграл на выезде «Тоттенхэм» со счетом 0:2, а перед этим проиграл одну встречу и дважды победил.

С 28 зачетными пунктами «лисы» находятся на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на три очка от лидера, но сыграв на одну встречу больше.

«Лестер» должен разжиться заветными очками в Лондоне. Ставим в этой игре на непроигрыш гостей.

Ставка: Х2 за 1.33.

Общий коэффициент — 3.33. 0