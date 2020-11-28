Экспресс дня 28 ноября. Прогнозы ставки на футбол

В субботнем экспрессе рассмотрим три матча из европейских топ-чемпионатов.

«Эвертон» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. 10-й тур

Матч из категории «must see». Скорее всего, игра получится яркой, по крайней мере, именно такой вывод напрашивается после почти всех предыдущих матчей с участием «Эвертона» и «Лидса» в текущем сезоне АПЛ.

Рассуждать об исходе, пожалуй, бессмысленно. Возможно, у «Эвертона» будет определенное преимущество из-за домашнего стадиона, да и состав у хозяев помощнее, но «Лидс» уже не один раз доказывал, что ему все равно, с кем играть.

Были, конечно, и поражения, в том числе и разгромные, но в том-то и дело, что никогда не знаешь, когда команда Марсело Бьелсы проведет шикарный матч — это может случиться в любой момент.

В общем, вполне логично сделать ставку на голы. Обе команды играют в атаку, и вряд ли ближайший матч станет исключением.

Ставка: обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.87.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии. 9-й тур

Мощная «Боруссия» против почти разрушенного «Шальке». Сложно даже представить, что в этом матче что-то помешает хозяевам набрать три очка. Бедный «Шальке» не может выигать в рамках Бундеслиги уже больше десяти месяцев, то есть с середины прошлого сезона.

Несмотря на то, что впереди еще большая часть сезона, уже сейчас понятно, что «Шальке» будет крайне сложно избежать вылета из первой Бундеслиги. Разве что зимой руководство клуба пригласит классного тренера и существенно усилит состав команды. Но, если верить немецким СМИ, у «Шальке» сейчас нет такой возможности.

Тем временем «Боруссия» — одна из самых результативных команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов (больше по итогам четырех туров забила только «Бавария»). Уже только этого факта достаточно, чтобы понять, что ждет «Шальке» в предстоящей игре.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 1,5 за 1.40.

«Лейпциг» — «Арминия»

Футбол. Чемпионат Германии. 9-й тур

Футбол «Лейпцига» в недавнем матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов оставил очень сильное впечатление, несмотря на то, что команда Юлиана Нагельсманна проиграла в столице Франции. Но тут, скорее, надо говорить о том, что «ПСЖ» очень повезло. «Лейпциг» показал очень мощную игру.

В Бундеслиге «Лейпциг» идет в группе лидеров, и с такой игрой, как в Париже, он точно станет одним из главных конкурентов «Баварии».

В предстоящем матче у «Лейпцига» не должно возникнуть проблем. «Арминия» неплохо начала, провела несколько неплохих матчей, но после этого началась неудачная полоса. Серия поражений гостей составляет уже шесть матчей.

Так что не исключено, что «Лейпциг» в ближайшем матче выиграет даже с крупным счетом.

Ставка: тотал «Лейпцига» больше 2,0 за 1.44.

Общий коэффициент — 3.81. 0