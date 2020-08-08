ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    FIFA 21FIFA 21: что известно о новой части игры на данный момент Алексис Санчес«МЮ» избавился от Алексиса. Чилиец нашел себя в «Интере» Евгений СавинВ российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»
  • 18:14
    • РФС одобрил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды
  • 18:08
    • Суперкубок России: «Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы
  • 17:55
    • Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
  • 17:40
    • Маммана продолжит карьеру в «Сочи»
  • 17:27
    • «Ростов» подписал японского полузащитника
  • 17:06
    • Свитолина и Бертенс не сыграют на US Open
  • 16:52
    • ЦСКА продлил контракт с Набабкиным
    Все новости спорта

    Справится ли «Барселона» дома с «Наполи»?

    Экспресс дня 8 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 августа
    Луис Суарес
    8 августа спустя почти полгода пройдут ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, в Белоруссии состоятся игры 21-го тура.

    «Барселона» — «Наполи»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    «Барселона» успешно преодолела групповой этап Лиги чемпионов, опередив в своем квартете дортмундскую «Боруссию», «Интер» и пражскую «Славию». Каталонцы выиграли четыре игры при двух мировых.

    На внутренней арене, где «сине-гранатовые» долгое время лидировали, они финишировали на второй строке, пропустив в перед себя мадридский «Реал».

    На групповом этапе «Наполи» был вторым в своем квартете, выиграв три игры при трех ничьих. Итальянцы пропустили вперед себя только «Ливерпуль».

    В недавно завершившемся чемпионате Италии неаполитанцы финишировали аж на седьмой позиции, но коллектив все же смог завоевать один трофей, взяв Кубок Италии.

  • Роналду против Месси в Лиге чемпионов? Не сбрасывайте эту пару со счетов
  • В сезоне 2019/20 португалец и аргентинец могут встретиться в полуфинале
  • Вчера

    • Первая игра этих команд в Италии завершилась вничью 1:1. Каталонцы, провалившие этот сезон, теперь все силы бросят на ЛЧ. Ставим на викторию «Барсы».

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.66.

    «Бавария» — «Челси»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    «Бавария» на групповом этапе Лиги чемпионов одержала все шесть викторий, забив при этом 24 гола, пропустив в свои ворота всего пять.

    На внутренней арене мюнхенцы сделали золотой дубль. В чемпионате Германии они в восьмой раз подряд завоевали чемпионство, а в финале Кубка страны «красные» переиграли 4:2 «Байер».

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    «Челси» прошел в плей-офф Лиги чемпионов с большим трудом, заняв в своем квартете второе место. «Синие» потерпели одно поражение, а также дважды расходились миром и добились трех побед.

    В английской Премьер-лиге лондонцы сумели стать четвертыми, завоевав путевку на следующий сезон в Лигу чемпионов. В своем пследнем сыгранном матче они потерпели поражение от «Арсенала» (1:2) в финале Кубка Англии.

    В первом поединке клуб из Мюнхена на выезде разгромил «аристократ» 3:0, и вряд ли что-то теперь помешает «Баварии» снова одержать победу.

    Ставка: победа «Баварии» за 1.43.

    БАТЭ — «Городея»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 21-й тур

    БАТЭ на данный момент занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидера на шесть очков, но имеет на один сыгранный матч меньше.

    Все прогнозы на футбол

    В минувшем туре первенства клуб из Борисова на выезде проиграл «Торпедо-БелАЗ» (2:3), ведя по ходу поединка (2:0). Перед этом фиаско коллектив выиграл две игры с общим счетом 9:0.

    «Городея» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момен команда занимает в турнирной таблице 13 место, опережая опасную зону всего на два очка.

    В прошлом матче «Городея» в родных стенах сыграла вничью с «Энергетиком» (1:1), а неделей ранее клуб на выезде минимально уступил минскому «Динамо» (0:1).

    БАТЭ всеми силами будет стараться реабилитироваться за фиаско в прошлом туре. Так что ставим на викторию хозяев поля с форой (-1,5).

    Ставка: победа БАТЭ с форой (-1,5) за 1.63.

    Итоговый коэффициент — 3.86. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Флорида — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Депортиво — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.77
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Коламбус — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • 17:58 03/08/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 8 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.86
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры