Экспресс дня 8 августа. Прогнозы и ставки на футбол

8 августа спустя почти полгода пройдут ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, в Белоруссии состоятся игры 21-го тура.

«Барселона» — «Наполи»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Барселона» успешно преодолела групповой этап Лиги чемпионов, опередив в своем квартете дортмундскую «Боруссию», «Интер» и пражскую «Славию». Каталонцы выиграли четыре игры при двух мировых.

На внутренней арене, где «сине-гранатовые» долгое время лидировали, они финишировали на второй строке, пропустив в перед себя мадридский «Реал».

На групповом этапе «Наполи» был вторым в своем квартете, выиграв три игры при трех ничьих. Итальянцы пропустили вперед себя только «Ливерпуль».

В недавно завершившемся чемпионате Италии неаполитанцы финишировали аж на седьмой позиции, но коллектив все же смог завоевать один трофей, взяв Кубок Италии.

Первая игра этих команд в Италии завершилась вничью 1:1. Каталонцы, провалившие этот сезон, теперь все силы бросят на ЛЧ. Ставим на викторию «Барсы».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.66.

«Бавария» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Бавария» на групповом этапе Лиги чемпионов одержала все шесть викторий, забив при этом 24 гола, пропустив в свои ворота всего пять.

На внутренней арене мюнхенцы сделали золотой дубль. В чемпионате Германии они в восьмой раз подряд завоевали чемпионство, а в финале Кубка страны «красные» переиграли 4:2 «Байер».

«Челси» прошел в плей-офф Лиги чемпионов с большим трудом, заняв в своем квартете второе место. «Синие» потерпели одно поражение, а также дважды расходились миром и добились трех побед.

В английской Премьер-лиге лондонцы сумели стать четвертыми, завоевав путевку на следующий сезон в Лигу чемпионов. В своем пследнем сыгранном матче они потерпели поражение от «Арсенала» (1:2) в финале Кубка Англии.

В первом поединке клуб из Мюнхена на выезде разгромил «аристократ» 3:0, и вряд ли что-то теперь помешает «Баварии» снова одержать победу.

Ставка: победа «Баварии» за 1.43.

БАТЭ — «Городея»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 21-й тур

БАТЭ на данный момент занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидера на шесть очков, но имеет на один сыгранный матч меньше.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре первенства клуб из Борисова на выезде проиграл «Торпедо-БелАЗ» (2:3), ведя по ходу поединка (2:0). Перед этом фиаско коллектив выиграл две игры с общим счетом 9:0.

«Городея» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момен команда занимает в турнирной таблице 13 место, опережая опасную зону всего на два очка.

В прошлом матче «Городея» в родных стенах сыграла вничью с «Энергетиком» (1:1), а неделей ранее клуб на выезде минимально уступил минскому «Динамо» (0:1).

БАТЭ всеми силами будет стараться реабилитироваться за фиаско в прошлом туре. Так что ставим на викторию хозяев поля с форой (-1,5).

Ставка: победа БАТЭ с форой (-1,5) за 1.63.

Итоговый коэффициент — 3.86. 0