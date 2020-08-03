Экспресс дня 3 августа. Прогнозы и ставки на футбол

3 августа состоятся матчи в шведской Высшей лиге и швейцарской Суперлиге. 3 августа состоятся матчи в шведской Высшей лиге и швейцарской Суперлиге..

«Базель» — «Люцерн»

Футбол. Чемпионат Швейцарии. 36 тур

«Базель» отобрался в квалификационный раунд Лиги Европы и в последнем матче команде уже ничего нужно. Разве что хозяева могут продолжить беспроигрышную серию, которая насчитывает 6 матчей.

В двух играх подряд команда играла вничью — 0:0 с «Туном» и 4:4 с «Лугано». Также стоит отметить разгромную победу над «Санкт-Галленом» со счетом 0:5.

«Люцерн» находится на строчку ниже зоны еврокубков, однако борьба за место в этой зоне проиграна. Перед последним туром коллектив отстает от 4 строчки на 4 очка.

В концовке сезона «Люцерн» многое упустил, не выиграв 6 матчей подряд, уступив при этом в пяти из них. Лишь в прошлом туре команда смогла прервать серию победой над «Цюрихом» (2:1). Перед этим были поражения от «Сьона» (1:2), «Янг Бойз» (1:0) и «Ксамакса» (1:2).

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«Базель» вряд ли хочет прерывать свою серию в чемпионате. Как раз дома можно закончить на хорошей ноте. При этом хозяева выиграли три последние домашние очные встречи.

Ставка: фора 1 (0) за 1.79.

«Янг Бойз» — «Санкт-Галлен»

Футбол. Чемпионат Швейцарии. 36 тур

«Янг Бойз» уже чемпион, который выступит в квалификации Лиги чемпионов. Это третий титул команды подряд.

«Желто-черные» выиграли 5 последних матчей чемпионата. В четырех подряд коллектив побеждал «всухую». Речь идет о встречах с «Цюрихом» (0:5), «Сьоном» (0:1), «Люцерном» (1:0) и «Ксамаксом» (0:1).

«Санкт-Галлен» закончит на второй строчке вне зависимости от результата. Команда набрала 68 очков и этого достаточно, чтобы остаться на втором месте.

В прошлом туре гости разгромили «Ксамакс» со счетом 6:0, а перед этим обыграли «Цюрих» 1:3. Этими результатами «бело-зеленые» перебили разгром от «Базеля» (0:5) и поражение от «Туна» (2:1).

Прошлая игра закончилась ничьей 3:3. Да и в целом последние матчи этих команд проходят довольно результативно.

Ставка: ТБ 3.0 за 1.33

«Норрчепинг»- «Мьельбю»

Футбол. Чемпионат Швеции. 12 тур

«Норрчепинг» идет на первом месте с одним поражение в сезоне. Команда уступила «Сириусу» 4:2. Побед у команды больше всех в чемпионате. Она выиграла 7 встреч.

После поражения от «Сириуса» хозяева провели результативную игру с «Фалькенберг» (3:3) и обыграли «Варберг» (2:0).

«Мьельбю» идет на 9 месте с 14 очками. Гости не побеждали в четырех играх подряд, потерпев поражение в трех из них.

Прошлый тур закончился для команды ничьей с «Кальмаром» (2:2). Также был разгром от «Эльфсборга» (0:5) и фиаско в игре с «Эребру» (3:1).

«Норрчепинг» явный фаворит встречи. Коллектив показывает неплохие результаты. В этот раз лидеру турнира нельзя проигрывать. Устроит только победа или ничья, чтобы сохранить лидерство.

Дома «Норрчепинг» играет неплохо, поэтому мы предлагаем поставить на победу хозяев.

Ставка: П1 за 1.42.

Итоговый коэффициент: 3.38. 0