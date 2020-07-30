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    Продолжится ли победное шествие «Буде/Глимт»?

    Экспресс дня 30 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 июля
    «Буде/Глимт»
    30 июля в Швеции разыграют финал национального Кубка, а в Норвегии пройдут поединки 11 тура. 30 июля в Швеции разыграют финал национального Кубка, а в Норвегии пройдут поединки 11 тура..

    «Стабек» — «Буде/Глимт»

    Футбол. Чемпионат Норвегии. 11-й тур

    «Стабек» после десяти туров норвежского первенства набрал 16 баллов, и в турнирной таблице идет на пятом месте, уступая третьей строке всего три очка.

    Клуб из Берума в текущем чемпионате четыре встречи выиграл, а также четырежды расходился миром и дважды проигрывал. В прошлом туре команда в гостях поделила очки с «Стартом» (0:0), продлив т.с. серию до четырех матчей без поражений.

    «Буде/Глимт» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять очков.

    «Желто-черные» в текущем первенстве выиграли все десять сыгранных встреч, пропустив в них 11 мячей, и забив 38. В предыдущем поединке они дома одолели своего основного конкурента «Мольде» (3:1).

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    • «Буде/Глимт» не может обыграть «Стабек» уже в пяти встречах подряд, но сейчас исходя из положения дел, думаем что эта серия прервется.

    Ставка: победа «Буде/Глимт» за 1.45.

    «Русенборг» — «Викинг»

    Футбол. Чемпионат Норвегии. 11-й тур

    «Русенборг» после десяти сыгранных туров находясь в турнирной таблице всего лишь на шестой позиции, проигрывая лидеру уже 15 очков.

    «Маленькие тролли» в текущем первенстве четыре встречи выиграли, а также по три раза расходились миром и уступали. В предыдущем туре они в гостях проиграли «Хеугесунну» (0:1), т.с. прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

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    «Викинг» на данный момент занимает только десятую строчку в норвежском первенстве, имея на своем счету 11 очков.

    Команда из Ставангера в этом чемпионате пять встреч проиграла при двух мировых и трех победных результатах. Отметим, что две виктории были одержаны в минувших турах, где были обыграны в гостях 2:0 «Хеугесунн» и дома 3:0 «Сарпборг».

    «Русенборг» в этом чемпионате дома уступал только лидеру, и наверняка с середняком тронхеймцы справятся.

    Ставка: победа «Русенборга» за 1.83.

    «Гетеборг» — «Мальме»

    Футбол. Кубок Швеции. Финал

    «Гетеборг» на двух предыдущих стадиях добивался выездных викторий. В 1/4 финала «ангелы» прошли «Хаммарбю» (3:1), а в полуфинале только по итогам овертайма одолели «Эльфсборг» (1:0).

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    В чемпионате страны «бело-синие» после 11 туров располагаются в турнирной таблице только на 11 позиции, на три очка опережая опасную зону. Отметим, что на данный момент у них 4-матчевая ничейная серия.

    В четвертьфинале «Мальме» без проблем в родных стенах переиграл столичный АИК (4:1), а в 1/2 финала только в серии послематчевых пенальти прошел «Мьельбю».

    В чемпионате Швеции «небесно-голубые» после 11 туров занимает вторую позицию, отставая от лидера на два очка. В своей последней сыгранной встрече они в гостях разгромили «Сириус» (5:2), доведя свою серию побед до четырех.

    «Мальме» находится в хороших кондициях, чего не скажешь о «Гетеборге», который долгое время идет без побед. Наверняка трофей возьмут «небесно-голубые».

    Ставка: проход «Мальме» за 1.42.

    Итоговый коэффициент — 3.76. 0

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    Экспресс дня 30 июля. Прогнозы и ставки на футбол. 30 июля в Швеции разыграют финал национального Кубка, а в Норвегии пройдут поединки 11 тура.. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.76
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