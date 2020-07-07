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    «Милан» прервет неудачную серию в матчах с «Юве» в Серии А?

    Экспресс дня 7 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 июля
    Златан Ибрагимович
    7 июня пройдут матчи в итальянском и испанском первенствах. 7 июня пройдут матчи в итальянском и испанском первенствах.

    «Милан» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур

    «Милан» с 46 набранными очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от пятой строки на два балла, преследователи находятся на расстоянии 4-5 пунктов.

    После перерыва «россонери» трижды добивался викторий и раз сыграли вничью, поделив очки на выезде со СПАЛом (2:2). В прошлом туре «Милан» сумел в гостях разгромить «Лацио» со счетом 3:0.

    «Ювентус» с 7-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице Серии А. Наверняка туринский коллектив уже наверняка первое место никому не отдаст.

    Все четыре поединка после рестарта сезона «черно-белые» выиграли все четыре матча. В прошлом туре «Старая синьора» в дерби разгромила «Торино» (1:1), а туром ранее был в гостях обыгран «Дженоа» (3:1).

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    • «Юве» в рамках Серии А выиграл последние восемь игр у «Милана», но сейчас «россонери» находятся хорошей форме и вполне могут прервать эту серию.

    Ставка: 1Х за 1.76.

    «Лечче» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур

    С 25 очками «Лечче» находится в зоне вылета, на 18 позиции. От безопасной 17 строки коллектив отстает на два пункта.

    Все четыре проведенные игры после карантина команда проиграла, дважды их них с разгромным счетом. В своей последней встречи «Лечче» в гостях уступил 2:4 «Сассуоло».

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    В турнирной таблице итальянского первенства «Лацио» расположился на второй позиции, проигрывая семь очков лидеру, а ближайшего преследователя опережает на четыре пункта.

    После рестарта римляне смогли выиграть две игры и дважды проиграли. Одолеть удалось только коллективы из нижней части турнирки, а фиаско были на выезде от «Аталанты» (2:3) и дома от «Милана» (0:3) в минувшем туре.

    После неудачи в своей последней игре, римляне постараются реабилитироваться перед своими фанами, обыграв одного из аутсайдеров.

    Ставка: победа «Лацио» за 1.35.

    «Сельта» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

    «Сельта» с 35 набранными очками в турнирной таблице Примеры идет на 16 позиции, опережая зону вылета на шесть очков.

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    В своем последнем проведенном поединке клуб из Виго на домашнем поле разошелся миром с «Бетисом» (1:1), а туром ранее «кельты» были разгромлены на выезде «Мальоркой» (1:5).

    «Атлетико» расположился на третьем месте в турнирной таблице Примере, на первые две строчки мадриждцы уже не претендует, опережая ближайшего преследователя на пять очков, правда, сыграв на один матч больше.

    В прошлом туре первенства «матрасники» в родных стенах легко разобрались с «Мальоркой» (3:0), а перед этим они в гостях разошлись миром с «Барселоной» (2:2).

    Вряд ли «Сельте» удастся поразить ворота «матрасников» больше одного раза. Ставим на ИТ1 меньше 1,5.

    Ставка: ИТ1 меньше 1,5 за 1.25.

    Итоговый коэффициент — 2.97. 0

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    Экспресс дня 7 июля. Прогнозы и ставки на футбол. 7 июня пройдут матчи в итальянском и испанском первенствах. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.97
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