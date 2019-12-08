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    Уйдет ли «Спартак» на перерыв в хорошем настроении?

    Экспресс дня 8 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 8 декабря
    Доменико Тедеско
    8 декабря в чемпионате России пройдут заключительные поединки в этом году, а в немецкой Бундеслиги состоятся матчи 14-го тура.

    «Спартак» — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    «Спартак» с 22 очками в турнирной таблице РПЛ занимает всего восьмое место, и даже в случае победы выше шестой строчки не поднимется.

    С приходом Тедеско «красно-белые» стали более надежно играть в обороне, но результаты команды оставляют желать лучшего. В прошлом туре они в гостях уступили «Зениту» (0:1). Отметим, что за последние четыре игры москвичи победили только раз, одолев дома «Крылья Советов» (2:0).

    «Ростов» с 31 баллом расположился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, и проигрывают второму месту всего три очка.

    «Комбайнеры» вот уже четыре тура в РПЛ идет без викторий, по два раза сыграв вничью и проиграв. В прошлом матче ростовчане на домашнем поле разошлись нулевой ничьей с «Уралом».

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    • Прогнозируем, что «Спартак» на своем поле сможет одолеть «Ростов», который находится в более глубоком кризисе, чем москвичи.

    Ставка: победа «Спартака» за 2.20.

    «Сочи» — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    «Сочи» находится на последней, 20-й, позиции в турнирной таблице российского первенства, отстав на четыре очка от 19-й строки при игре в запасе.

    У «барсов» на данный момент 6-матчевая безвыигрышная серия, где они четыре из них проиграли. В своем последнем поединке «южане» в гостях расписали мировую с «Уфой» (1:1).

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    «Рубин» с 18 баллами находится в зоне переходных матчей, на 14 месте, опережая зону прямого вылета только из-за лучших дополнительных показателей.

    У «рубиновых» также 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они четырежды сыграли вничью и дважды проиграли. В прошлом туре они сыграли 1:1 в Грозном с «Ахматом».

    У этих команд очень сильно хромает реализация. Будет не удивительно, если матч будет «низовым».

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.53.

    «Вердер» — «Падерборн»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 14-й тур

    «Вердер» после 13 туров располагаясь в турнирной таблице Бундеслиги на 13-м месте, имея в своем активе 14 баллов, находясь на расстоянии двух очков от опасной зоны.

    В прошлом туре немецкого первенства бременцы на выезде сумели переиграть 3:2 «Вольфсбург», и тем самым прервали серию из двух поражений.

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    «Падерборн» с пятью зачетными баллами замыкает турнирную таблицу элитного дивизиона Германии, отставая от безопасной позиции на семь пунктов.

    В прошлом туре аутсайдер в родных стенах уступил «РБ Лейпцигу» (2:3), а перед этим добыл достойную ничья в Дортмунде с местной «Боруссией» (3:3).

    Оба коллектива имеют «дырявую» оборону, пропуская в среднем более двух мячей за поединок. Ставим, что и этот матч будет «верховым».

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.33.

    Общий коэффициент — 4.47 0

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    Экспресс дня 8 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.47
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