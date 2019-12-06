Экспресс дня 6 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

6 декабря в чемпионатах Италии, Германии и Украины состоятся стартовые поединки очередных туров.

«Интер» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

«Интер» после победы над СПАЛом (2:1) в прошлом туре и благодаря осечке «Ювентуса», возглавил турнирную таблицу Серии А, опережая туринцев на один пункт.

На данный момент у «змей» 4-матчевая победная серия, три из этих викторий пришлись на внутреннее первенства и одна игра пришлась на матч Лиги чемпионов.

У римского коллектива на счету находится 28 очков, с которыми он идет на пятой позиции, уступая четвертой строке только по дополнительным показателям.

«Волки» выиграли свои три последние игры, пропустив за этот период только однажды, а забили — 9. Две из этих побед состоялись в Серии А, а еще одна — в Лиге Европы.

Обе команды после этой игры проведут очень важные матчи в еврокубках. Предполагаем, что это наложит отпечаток на этот поединок, и он не будет отличатся высокой результативностью.

Ставка: ТМ 4.0 за 1.27.

«Айнтрахт» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 14-й тур

«Айнтрахт» проиграл в последних трех встречах Бундеслиги, забил в этих встречах всего лишь один гол при пяти пропущенных.

Эта неудачная серия отбросила «орлов» на десятую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. Но от зоны еврокубков они отстаю на пять пунктов.

У «старой дамы» ситуация еще хуже. Берлинцы не могут победить в первенстве уже в шести играх кряду, проиграв в последних пяти из них.

Из-за этой безвыигрышной серии «Герта» идет в зоне переходных матчей, но до спасительной строки ей недостает всего лишь одного балла.

Прогнозируем, что поединок двух команд, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии, будет более-менее результативным.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.29.

«Шахтер» — «Олимпик»

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 17-й тур

«Шахтер» является безоговорочным лидером чемпионата Украины. Донецкая команда оторвалась от своего ближайшего преследователя в турнирке аж на 11 очков.

В текущем украинском первенстве «горняки» еще не знали горечи поражений. В своей последней игре УПЛ они неожиданно не смогли обыграть «Мариуполь» (1:1), т.с. прервав 3-матчевую победную серию.

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«Олимпик» идет на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ, уступая шестерке только по дополнительным показателям.

В предыдущем туре донетчане уступили киевскому «Динамо» (1:3). Этим поражением они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где четыре встречи были выиграны.

После этой игры, «Шахтеру» предстоит провести решающий матч в Лиге чемпионов против «Аталанты». Скорее всего, «кроты» поберегут силы, что даст некоторый шанс «олипийцам».

Ставка: победа «Олимпика» с форой (+3,5) за 1.44.

Общий коэффициент — 2.35 0