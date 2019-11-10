Экспресс дня на 10 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 10 ноября, состоятся поединки английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и российской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

АПЛ. 12 тур

«Ливерпуль» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне АПЛ. Хозяева одержали практически максимальное количество очков, выиграв 11 из 12 матчей. Лишь одна ничья с МЮ затормозила «мерсисайдцев» на пути к рекордам. Напомним, что команда одержала победу в 5 последних играх. На неделе «красные» обыграли «Генк» 1:2, а перед этим была победа в АПЛ над «Астон Виллой» с аналогичным счетом.

«Манчестер Сити» отстает на 6 очков. Все потому, что команда Гвардиолы чаще теряла очки. На счету гостей уже 2 поражения и еще одна ничья. После второго фиаско от «Вулверхэмптона» (0:2) «бело-голубые» одержали три победы кряду. Они выиграли у «Кристал Пэлас» (0:2), «Астон Виллы» (3:0) и «Саутгемптона» (2:1).

Матч точно получится зрелищным. «Сити» не может позволить себе отпустить соперника дальше, а «Ливерпуль» очень удачно выступает на своем поле, имея беспроигрышную серия порядка 40 матчей.

Ставка: 1Х за 1.55.

«Ювентус» — «Милан»

Серия А. 12 тур

«Ювентусу» впервые за долгое время навязали достойную борьбу за чемпионство. «Интер» отстает всего на один пункт, поэтому «бьянконери» не имеют права на ошибку. В любом случае шансов своим соперникам команда дает мало. За 11 туров она пропустила всего 9 мячей, что является лучшим показателем в лиге. В последних двух турах «зебры» побеждали — 2:1 в матче с «Дженоа» и 0:1 в дерби с «Торино».

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«Милан» продолжает плестись в середине. Всего 13 набранных баллов говорят о серьезных проблемах в команде. Трижды гости теряли очки за последние 5 туров — ничья с «Лечче» 2:2, поражение 2:1 от «Ромы» и фиаско в игре с «Лацио» 1:2.

«Милан» явно не тянет на достойного соперника «Ювентусу». Так что «Старая Сеньора» должна набрать очки в этой встрече.

Ставка: П1 за 1.41.

«Локомотив» — «Краснодар»

РПЛ. 16 тур

«Локомотив» провел тяжелый матч с «Юве» в Лиге чемпионов. Хотя в целом команда Семина выступила неплохо, забив «полосатым» в двух матчах кряду. В РПЛ «железнодорожники» третье и «быки» им дышат в затылок, отставая на один пункт. «Красно-зеленые» теряли баллы в двух последних турах. Они уступили «Спартаку» 0:3 и сыграли вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

«Краснодар» ведет борьбу за еврокубковую осень и среди недели сумел выиграть, подняв себе настроение. В чемпионате «черно-зеленые» не выигрывали в трех матчах кряду. Были ничьи с «Динамо», «Оренбургом» и «Ростовом». В целом команда пропустила за этот период мяча.

Это центральная игра тура, поэтому она обещает быть зрелищной. Все-таки оба коллектива тесные хозяева по турнирке и напряжение должно быть высоким. Как бы там ни было, но Семин сделает все, чтобы его футболисты не опозорились второй раз подряд после поражения от «Спартака».

Ставка: 1Х за 1.40.

Итоговый коэффициент — 3.06. 0