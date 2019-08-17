Экспресс на 17 августа. Прогноз и ставки на футбол

В чемпионате Англии пройдут матчи второго тура, испанская Примера только взяла старт, а в РПЛ будут играть поединки шестого игрового дня.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Футбол. Англия. АПЛ. 2-й тур

Открывали «горожане» новый сезон с завоевания Суперкубка Англии, где они в серии пенальти одолели «Ливерпуль» (1:1, 5:4 — по пенальти).

А в первом туре АПЛ «Манчестер Сити» катком прошелся по «Вест Хэму», крупно обыграв «молотков» в их же логове со счетом 5:0, хет-триком Рахима Стерлинга.

«Тоттенхэм» также стартовал в Премьер-лиги с победы, по-волевому одолев «Астон Виллу» на своей территории со счетом 3:1.

«Шпоры» пропустили от бирмингемцев еще в первом тайме и проигрывали до 73-й минуты, а победу смогли вырвать благодаря Гарри Кейну, забившему в самом конце встречи.

«Ман Сити» имеет зуб на «Тоттенхэм» после того, как «шпоры» выбили дружину Гвардиолы из минувшей Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Думаем, «Сити» обыграет лондонце на своем поле.

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.40.

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Испания. Примера. 1-й тур

«Валенсия» финишировала на четвертом месте в прошлом розыгрыше Примеры, завоевав т.о. прямую путевку на групповой раунд Лиги чемпионов.

В летнее трансферное окно «летучие мыши» сделали серьезное усиление, совершив ряд качественных покупок, в том числе выкупив контракт россиянина Дениса Черышева.

«Реал Сосьедад» закончил минувший чемпионат Испании на девятой позиции, отстав от седьмого еврокубкового места на три очка.

Сансебастьянцы заключили ряд трансферов, усилив все свои линии. В межсезонье команда провела семь спаррингов, выиграв в трех из них при двух ничьих и двух поражениях.

Не думаем, что хозяева смогут крупно обыграть гостей из Сан-Себастьяна. Рекомендуем поставить на «Сосьедад» с форой.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой (+2) за 1.20.

«Зенит» — «Ахмат»

Футбол. Россия. РПЛ. 6-й тур

После пяти туров РПЛ «Зенит» лидирует, имея на своем счету 13 очков, опережая ближайшего преследователя на два балла.

«Сине-бело-голубые» в текущем чемпионате страны выиграли четыре встречи при одном ничейном результате, забив за это время девять мячей, а пропустив — два.

«Ахмат» с шестью пунктами разместился на десятой строке в турнирной таблице РПЛ, победив два раза при трех поражениях.

Обе виктории чеченский коллектив добыл на своей территории, одолев «Краснодар» (1:0) и «Оренбург» (2:1). В гостях в этом сезоне грозненцы еще не набирали очков.

Прогнозируем, что гранд российского футбола на своей территории обыграет середняка с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.59.

Итоговый коэффициент — 2.67. 0