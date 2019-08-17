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    Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?

    Экспресс на 17 августа. Прогноз и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс на 17 августа
    «Манчестер Сити»
    В чемпионате Англии пройдут матчи второго тура, испанская Примера только взяла старт, а в РПЛ будут играть поединки шестого игрового дня.

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Англия. АПЛ. 2-й тур

    Открывали «горожане» новый сезон с завоевания Суперкубка Англии, где они в серии пенальти одолели «Ливерпуль» (1:1, 5:4 — по пенальти).

    А в первом туре АПЛ «Манчестер Сити» катком прошелся по «Вест Хэму», крупно обыграв «молотков» в их же логове со счетом 5:0, хет-триком Рахима Стерлинга.

    «Тоттенхэм» также стартовал в Премьер-лиги с победы, по-волевому одолев «Астон Виллу» на своей территории со счетом 3:1.

    «Шпоры» пропустили от бирмингемцев еще в первом тайме и проигрывали до 73-й минуты, а победу смогли вырвать благодаря Гарри Кейну, забившему в самом конце встречи.

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  • 13/08/2019

    • «Ман Сити» имеет зуб на «Тоттенхэм» после того, как «шпоры» выбили дружину Гвардиолы из минувшей Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Думаем, «Сити» обыграет лондонце на своем поле.

    Ставка: победа «Ман Сити» за 1.40.

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Испания. Примера. 1-й тур

    «Валенсия» финишировала на четвертом месте в прошлом розыгрыше Примеры, завоевав т.о. прямую путевку на групповой раунд Лиги чемпионов.

    В летнее трансферное окно «летучие мыши» сделали серьезное усиление, совершив ряд качественных покупок, в том числе выкупив контракт россиянина Дениса Черышева.

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    «Реал Сосьедад» закончил минувший чемпионат Испании на девятой позиции, отстав от седьмого еврокубкового места на три очка.

    Сансебастьянцы заключили ряд трансферов, усилив все свои линии. В межсезонье команда провела семь спаррингов, выиграв в трех из них при двух ничьих и двух поражениях.

    Не думаем, что хозяева смогут крупно обыграть гостей из Сан-Себастьяна. Рекомендуем поставить на «Сосьедад» с форой.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой (+2) за 1.20.

    «Зенит» — «Ахмат»

    Футбол. Россия. РПЛ. 6-й тур

    После пяти туров РПЛ «Зенит» лидирует, имея на своем счету 13 очков, опережая ближайшего преследователя на два балла.

    «Сине-бело-голубые» в текущем чемпионате страны выиграли четыре встречи при одном ничейном результате, забив за это время девять мячей, а пропустив — два.

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  • 11/08/2019

    • «Ахмат» с шестью пунктами разместился на десятой строке в турнирной таблице РПЛ, победив два раза при трех поражениях.

    Обе виктории чеченский коллектив добыл на своей территории, одолев «Краснодар» (1:0) и «Оренбург» (2:1). В гостях в этом сезоне грозненцы еще не набирали очков.

    Прогнозируем, что гранд российского футбола на своей территории обыграет середняка с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.59.

    Итоговый коэффициент — 2.67. 0

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    Экспресс на 17 августа. Прогноз и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.67
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