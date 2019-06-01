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    «Ливерпуль» спасет сезон победой в Лиге чемпионов

    Экспресс дня 1 июня. Прогнозы и ставки на футбол и теннис

    Прогноз на Экспресс дня 1 июня
    Футболисты «Ливерпуля»
    В Мадриде на арене «Ванда Метрополитано» состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». На «Ролан Гаррос» пройдут матчи третьего раунда.

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Лига чемпионов. Финал

    «Красные» на стадии плей-офф чемпионской лиги на первых двух этапах не испытали особых проблем, а вот полуфинале турнира смогли совершит подвиг, после проигрыша 0:3 «Барселоне» в гостях, на «Энфилде» мерсисайдцы выиграли — 4:0.

    В чемпионате Англии «Ливерпуль» до последнего тура боролся за чемпионский титул, но проиграл гонку «Манчестер Сити», уступив конкуренту всего один балл.

    «Шпоры» на стадии 1/4 и 1/2 финала проходили своих соперников только за счет выездных голов. «Ман Сити» они прошли обыграв дома соперника со счетом 1:0, а на выезде проиграли — 3:4. Голландский «Аякс» также был повержен благодаря гостевым мячам (3:2) с голом на последней минуте матча, после домашних 0:1.

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    • В завершившемся АПЛ «Тоттенхэм» занял четвертое место, выдав на финише турнира 3-матчевую безвыигрышную серию.

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    • «Ливерпуль», который не смог выиграть АПЛ, постарается реабилитироваться победой в Лиге чемпионов. К тому же, лидеры «красных» восстановились и сейчас находится в полной боевой готовности.

    Ставка: проход «Ливерпуля» за 1.50.

    Карен Хачанов — Мартин Клижан

    Теннис. «Ролан Гаррос». Третий круг

    Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге АТР, на этом розыгрыше Открытого чемпионата Франции пока не испытал больших проблем со своими соперниками.

    В первом круге российский теннисист одолел немца Седрика-Марселя Штебе, а на следующем этапе переиграл француза Грегуара Баррера, отдав соперникам в этих противостояниях только один сет.

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    Клижан, расположившийся на 55-й строке в рейтинге, на этом турнире проводил пока только пятисетовые матчи.

    На старте розыгрыша словак обыграл казаха Михаила Кукушкина, а во втором раунде неожиданно прошел француза Люка Пуйе.

    Прогнозируем, что в этом поединке победу одержит российский теннисист, который меньше израсходовал сил на этом турнире.

    Ставка: победа Хачанова за 1.29.

    Екатерина Александрова — Алена Большова

    Теннис. «Ролан Гаррос». Третий круг

    Российская теннисистка на грунтовых турнирах перед «Ролан Гаррос» сумела выиграть за два месяца только один поединок.

    В Париже Александрова стартовала убедительной виктории над румынкой Михаэлой Бузарнеску в двух сетах, во втором этапе обыграла австралийку Саманту Стосур (2:1).

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    Представительница Испании начала «Ролан Гаррос» с квалификации, где она достаточно уверенно прошла троих оппонентов.

    В основной сетке соревнований Большова обыграла россиянку Веру Звонареву и румынку Сорану Кирстю в двух сетах.

    Большова, поймавшая кураж на РГ, скорее всего, пройдет еще одну представительницу России на этом турнире.

    Ставка: победа Большовой за 2.15.

    Общий коэффициент — 4.16. 0

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    Экспресс дня 1 июня. Прогнозы и ставки на футбол и теннис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.16
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