«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.86) на тоталы в финале ЛЧ 1 июня 2019 года

В субботу «Ливерпуль» получит второй шанс выиграть трофей Лиги чемпионов. Команда будет противостоять «Тоттенхэму». Действо пройдет в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Старт матча в 22:00 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

«Тоттенхэм»

Команде пришлось очень туго на последних двух стадиях турнира. Оставшись без Харри Кейна и Сона клуб на морально-волевых с немалой долей везения прорвался в финал. Теперь же после травмы восстановились и Кейн и Вертонген, а также Сон отсидел дисквалификацию. Таким образом, Почеттино сможет выжать максимум из своих футболистов для достижения цели.

За весь период плей-офф «Тоттенхэм» выиграл 4 поединка. В двух случаях были поражения. Стоит отметить, что команда забивала в 5 из 6 последних матчей Лиги чемпионов. За 6 выступлений в финальной стадии турнира коллектив пропустил 6 мячей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Наиболее активными футболистами в составе «белых» были Сон Хын-Мин и Лукас Моура. Эти исполнители забили 4 и 3 мяча соответственно на стадии плей-офф.

Кроме этого, стоит упомянуть, что лондонский клуб пропускал первым в 3 последних выступлениях Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» показал все, на что он способен еще в полуфинале, когда, казалось бы, после 3:0 с «Барселоной» шансов на финал не будет. Однако Клопп и его футболисты продемонстрировали тактические чудеса, которые позволили переиграть «каталонцев» 4:0 в ответном поединке на «Энфилд».

Матчи с участием «мерсисайдцев» довольно веселые. В 4 из 5 последних встреч клуба забивалось больше двух мячей. Сам же «Ливерпуль» наколотил 13 голов на стадии плей-офф, пропустив при этом только 5 мячей.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» уже был в финале Лиги чемпионов, но тогда команде не повезло. В частности не повезло Кариусу, который допустил пару грубых ошибок. То, что коллектив второй раз подряд оказывается в финале турнира, говорит о пике игровой формы номинальных гостей.

С трибун за этой игрой будет наблюдать Наби Кейта. Футболист получил повреждение на «Камп Ноу» и пока еще не готов вернуться в состав.

Прогноз

Коэффициенты говорят сами за себя. Букмекеры в большей мере склоняются к тому, что выиграет «Ливерпуль» — 1.90 на победу подопечных Клоппа и 4.30 на победу «шпор».

Атакующая тройка ливерпульского коллектива в этой Лиге чемпионов забила в общей сложности 12 голов — по 4 мяча у каждого. Если к этому добавить прекрасную форму Вейналдума, который оформил дубль на «Энфилд» в противостоянии с «Барсой», а также Александра-Арнольда и Робертсона, отдавших 29 голевых пасов в АПЛ и ЛЧ, то можно быть уверенными в том, что «красные» точно поразят ворота соперника в основное время.

В 5 из 6 поединков «Ливерпуль» забивал не менее двух голов в ворота «Тоттенхэма». Рекомендуемая ставка — ИТ 2 больше 1.5 за 1.86. 0