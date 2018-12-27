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    Экспресс дня. Хачанов протестирует Тима на харде

    Прогнозы и ставки на футбол, теннис и баскетбол 27 декабря

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол, теннис и баскетбол 27 декабря
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    «Саутгемптон» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

    Заключительный матч 19-го тура английской Премьер-лиги пройдет на стадионе «Сент-Мэри», где «Саутгемптон» примет «Вест Хэм».

    «Святые» находятся всего в трех очках от зоны вылета, хотя недооценивать их мы бы не стали ввиду недавних побед над «Арсеналом» (3:2) и «Хаддерсфилдом» (3:1). Особенно порадовала игра команды Ральфа Хазенхюттля в атаке.

    «Молотобойцы» в предыдущем туре проиграли «Уотфорду» (0:2), не сумев продлить серию из четырех побед кряду.

    Все прогнозы на АПЛ

    Нам кажется, что нас ждет в целом равная игра, которая должна стать результативной, ведь в обороне обе команды смотрятся не так хорошо, как в атаке.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.82.

    Карен Хачанов — Доминик Тим

    Теннис. Турнир в Абу-Даби. 1/4 финала

    Турнир в Абу-Даби не входит в официальную программу ATP-тура. Спортсмены приезжают сюда для того, чтобы проверить свою форму перед стартом нового сезона и впоследствии, вероятно, переехать на турнир в Доху.

    Судить об игровой форме теннисистов пока еще рано, хотя стоит обратить внимание на то, как здорово Карен Хачанов провел заключительную часть минувшего сезона, когда выиграл сразу два турнира на харде.

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    На пути к финалу в Париже Хачанов как раз обыграл Доминика Тима, который на харде смотрелся неубедительно, добившись основных успехов на своем любимом грунте.

    Все прогнозы на теннис

    В подобного рода матчах может произойти все что угодно, но мы бы все же поставили на россиянина, который на конец 2018 года кажется более уверенным в своих силах.

    Ставка: победа Хачанова за 1.69.

    «Химки» — «Баскония»

    Баскетбол. Евролига. 15-й тур

    С того момента, как Алексей Швед получил травму, результаты «Химок» в Евролиге пошли на спад. Команда поочередно проиграла «Баварии» (65:72), ЦСКА (74:88) и «Маккаби» (63:79).

    Лишь в предыдущем туре подмосковный коллектив добыл победу, но она вышла очень тяжелой, хотя соперником выступил откровенный аутсайдер — «Дарушшафака» (85:84).

    У «Басконии» ситуация немного иная. Команда из Витории неудачно начала сезон, но в последнее время демонстрирует неплохие результаты (чего только стоит победа над ЦСКА) и даже претендует на попадание в плей-офф.

    Все прогнозы на баскетбол

    Считаем, что испанцы едут в Россию с большим желанием победить, поэтому ослабленным «Химкам» придется несладко.

    Ставка: победа «Басконии» с форой +2,5 за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.82. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.82.
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