Прогнозы и ставки на футбол, теннис и баскетбол 27 декабря

«Саутгемптон» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

Заключительный матч 19-го тура английской Премьер-лиги пройдет на стадионе «Сент-Мэри», где «Саутгемптон» примет «Вест Хэм».

«Святые» находятся всего в трех очках от зоны вылета, хотя недооценивать их мы бы не стали ввиду недавних побед над «Арсеналом» (3:2) и «Хаддерсфилдом» (3:1). Особенно порадовала игра команды Ральфа Хазенхюттля в атаке.

«Молотобойцы» в предыдущем туре проиграли «Уотфорду» (0:2), не сумев продлить серию из четырех побед кряду.

Все прогнозы на АПЛ

Нам кажется, что нас ждет в целом равная игра, которая должна стать результативной, ведь в обороне обе команды смотрятся не так хорошо, как в атаке.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.82.

Карен Хачанов — Доминик Тим

Теннис. Турнир в Абу-Даби. 1/4 финала

Турнир в Абу-Даби не входит в официальную программу ATP-тура. Спортсмены приезжают сюда для того, чтобы проверить свою форму перед стартом нового сезона и впоследствии, вероятно, переехать на турнир в Доху.

Судить об игровой форме теннисистов пока еще рано, хотя стоит обратить внимание на то, как здорово Карен Хачанов провел заключительную часть минувшего сезона, когда выиграл сразу два турнира на харде.

На пути к финалу в Париже Хачанов как раз обыграл Доминика Тима, который на харде смотрелся неубедительно, добившись основных успехов на своем любимом грунте.

Все прогнозы на теннис

В подобного рода матчах может произойти все что угодно, но мы бы все же поставили на россиянина, который на конец 2018 года кажется более уверенным в своих силах.

Ставка: победа Хачанова за 1.69.

«Химки» — «Баскония»

Баскетбол. Евролига. 15-й тур

С того момента, как Алексей Швед получил травму, результаты «Химок» в Евролиге пошли на спад. Команда поочередно проиграла «Баварии» (65:72), ЦСКА (74:88) и «Маккаби» (63:79).

Лишь в предыдущем туре подмосковный коллектив добыл победу, но она вышла очень тяжелой, хотя соперником выступил откровенный аутсайдер — «Дарушшафака» (85:84).

У «Басконии» ситуация немного иная. Команда из Витории неудачно начала сезон, но в последнее время демонстрирует неплохие результаты (чего только стоит победа над ЦСКА) и даже претендует на попадание в плей-офф.

Все прогнозы на баскетбол

Считаем, что испанцы едут в Россию с большим желанием победить, поэтому ослабленным «Химкам» придется несладко.

Ставка: победа «Басконии» с форой +2,5 за 1.57.

Общий коэффициент — 4.82. 0