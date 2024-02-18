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    Иэн Гэрри останется непобежденным?

    Гэрри — Нил. Ставка (к. 3.65) и прогноз на ММА, UFC 298, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гэрри — Нил
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    Иэн Гэрри
    В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Иэна Гэрри и Джеффа Нила в полусреднем весе. Начало — 07:15 (мск). Гэрри — Нил: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Иэн Гэрри

    Турнирное положение: Ирландский боец не потерпел в своей карьере ни единого поражения. После недавнего поединка с Нилом Мэгни он ворвался в топ-10 полусредневесов и закрепился на десятой позиции.

    Последние бои: В UFC Гэрри идет на серии из шести выигрышей кряду. Последние 2 его соперника были из рейтинга. Сначала он нокаутировал Даниэла Родригеса, а затем единогласным решением одолел Нила Мэгни. Всего у ирландского бойца 13 побед за 13 поединков в ММА.

    Состояние бойца: Иэн еще не достиг своего пика, но стремительными темпами подбирается к нему. Он является одним из самых техничных ударников дивизиона. У него очень хороший уровень бокса и кикбоксинга, и в стойке ранее конкуренцию ему еще никто не навязал в UFC.

    Джефф Нил

    Турнирное положение: Нил располагается на восьмой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. Однако в силу не самых стабильных выступлений американец уже не является участником титульной гонки.

    Последние бои: За последние 6 поединков у него 3 победы и 3 поражения. В предыдущем поединке он хоть и оказал хорошую конкуренцию Шавкату Рахмонову, но проиграл ему досрочно удушающим приемом в третьем раунде. Также у него были поражения от Стивена Томпсона и Нила Мэгни, которого довольно легко прошел его грядущий оппонент.

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    • Состояние бойца: Физически Джефф всегда готов очень хорошо. Однако Нил далеко не всегда грамотно действует с тактической точки зрения. Его желание рубиться с соперником на ближней дистанции может обернуться для него провалом в противостоянии с таким обученным ударником, как Гэрри.

    Статистика для ставок

    • Гэрри не потерпел ни единого поражения в карьере

    • Иэн Гэрри выиграл 8 из 13-ти поединков в своей карьере досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в данном противостоянии отдают предпочтение Иэну Гэрри. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.43. На победу Нила предлагают поставить за 2.93.

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    Прогноз: Если учесть, что оба бойца является ярко выраженными ударниками, то большая часть их противостояния пройдет в стойке. И на верхнем этаже у Гэрри шансов гораздо больше. А виду проблем Джеффа Нила с защитой от ударов Иэн вполне способен его финишировать.

    Ставка: Победа Иэна Гэрри нокаутом за 3.65.

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    Гэрри — Нил: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Иэн Гэрри останется непобежденным?
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