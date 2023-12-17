17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Тагиром Уланбековым и Коди Дарденом в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:10 мск. Уланбеков — Дарден: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Тагир Уланбеков

Тагир сумел вернуться в рейтинг наилегчайшего дивизиона после предыдущей победы сабмишном над Нейтом Маннесом.

К этому поединку россиянин подходит в статусе 13-го номера рейтинга. Всего в активе бойца из Дагестана 4 победы и одно поражение в предыдущих пяти встречах.

Поигрывал Уланбеков только бывшему претенденту на титул Тиму Эллиоту. Тагир один из лучших борцов дивизиона. 7 побед в карьере россиянина были достигнуты сабмишнами.

Он является мастером приемом, однако есть некоторые проблемы с переводом соперников на канвас. По статистике только 43% тейкдаунов со стороны россиянина были удачными.

Коди Дарден

Дарден занимает 15-ю строчку в ростере дивизиона до 56,7 кг. У него такая же статистика, как и у российского бойца, в предыдущих пяти встречах: 4 победы и одно поражение.

Проигрывал Коди только восходящей звезде дивизиона Мухаммаду Мокаеву. За несколько лет выступлений в UFC американец запомнился, как универсальный боец.

У него 5 побед в карьере нокаутом и 6 выигранных поединков сабмишном. Но в последнее время у Коди появились проблемы с ударной мощью.

В пяти предыдущих боях он только один раз выиграл досрочно. Зато с точностью ударов у американца полный порядок (58%).

Прогноз и ставка

Букмекеры видят фаворитом в этом бою Тагира Уланбекова и предлагают поставить на его победу за 1.48. На победу Дардена можно поставить с коэффициентом 2.75.

Американец чуть точнее в стойке, нежели Уланбеков, но это точно ему не поможет одержать победу. Если россиянин будет проигрывать на руках, то он сразу же переведет соперника на землю и попытается его финишировать.

Также Тагир предпочтительней смотрится в борьбе у сетки в клинче. Он будет контролировать своего соперника на протяжении всего поединка в партере и сумеет взять верх над ним. Ставка: победа Тагира Уланбекова за 1.48.