ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» Жаилтон АлмейдаАлмейде рано драться за пояс. Бой с Льюисом показал все пробелы бразильского Хабиба «Реал»«Реал» — «Валенсия». Онлайн
    Все новости спорта

    Закроет ли Андраде серию из поражений?

    Андраде — Дерн. Ставка (к. 2.75) и прогноз на бой, UFC 295, 12 ноября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Андраде — Дерн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джессика Андраде
    12 ноября состоится бой в рамках турнира UFC 295 между Джессикой Андраде и Маккензи Дерн в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 07:00 мск. Андраде — Дерн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джессика Андраде

    Джессика Андраде бывшая чемпионка данного дивизиона, занимающая сейчас пятую позицию в рейтинге. Еще недавно она шла на серии из трех выигранных поединков кряду.

    Однако в 2023 году бразильянка неожиданно потерпела 3 поражения кряду и причем в каждом из этих боев она уступила досрочно.

    Вообще, поединки с участием Джессики в последнее время редко доходят до судейского решения. Экс-чемпионка слишком часто рискует и уже с первых секунд активно идет вперед.

    У нее 7 досрочных побед в ММА только в стартовой пятиминутке. Андраде является универсальным бойцом. Она комфортно ощущает себя как в стойке, так и в партере.

    В UFC на ее счету 5 выигранных поединков нокаутами и 3 победы болевыми и удушающими приемами.

    Маккензи Дерн

    Дерн сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона. Как и грядущая соперница, она сейчас пребывает в не самой оптимальной форме.

    Маккензи выступает крайне нестабильно, о чем говорят 2 победы и 2 поражения в последних четырех боях. Дерн является представительницей БЖЖ.

  • Унылая победа Алмейды, апсеты Бонфима и Абуса. Обзор карда UFC Brazil
  • Алмейда выиграл шестой бой кряду, Борральо разбил Абуса, а Далби нокаутировал Бонфима
  • 06/11/2023

    • Но в последнее время финиширует соперниц на земле она крайне редко. Ее пик пришелся с 2018 по 2021 год, когда она трижды выиграла в UFC сабмишнами.

    Теперь же Дерн просто залеживает оппонентов на канвасе, рассчитывая на победу единогласным решением. Драться в стойке Маккензи не любит, потому как в ударной технике у нее слишком много проблем.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Маккензи Дерн. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.48. На победу Андраде предлагают сделать ставку за 2.75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Джессика хоть и идет на серии из поражений, но как боец, она гораздо мастеровитее своей соотечественницы. Дерн не обладает такой же внушительной мощью в стойке и не является мастером приемов на земле.

    Андраде в данном поединке будет действовать первым номером. Она измотает соперницу высоким темпом и заберет бой в одностороннем порядке. Ставка: победа Джессики Андраде за 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Колос — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Гомель — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фоньини — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Эльверсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Венеция — Катанзаро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леганес — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андраде — Дерн: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Закроет ли Андраде серию из поражений?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры