12 ноября состоится бой в рамках турнира UFC 295 между Джессикой Андраде и Маккензи Дерн в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 07:00 мск. Андраде — Дерн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джессика Андраде

Джессика Андраде бывшая чемпионка данного дивизиона, занимающая сейчас пятую позицию в рейтинге. Еще недавно она шла на серии из трех выигранных поединков кряду.

Однако в 2023 году бразильянка неожиданно потерпела 3 поражения кряду и причем в каждом из этих боев она уступила досрочно.

Вообще, поединки с участием Джессики в последнее время редко доходят до судейского решения. Экс-чемпионка слишком часто рискует и уже с первых секунд активно идет вперед.

У нее 7 досрочных побед в ММА только в стартовой пятиминутке. Андраде является универсальным бойцом. Она комфортно ощущает себя как в стойке, так и в партере.

В UFC на ее счету 5 выигранных поединков нокаутами и 3 победы болевыми и удушающими приемами.

Маккензи Дерн

Дерн сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона. Как и грядущая соперница, она сейчас пребывает в не самой оптимальной форме.

Маккензи выступает крайне нестабильно, о чем говорят 2 победы и 2 поражения в последних четырех боях. Дерн является представительницей БЖЖ.

Но в последнее время финиширует соперниц на земле она крайне редко. Ее пик пришелся с 2018 по 2021 год, когда она трижды выиграла в UFC сабмишнами.

Теперь же Дерн просто залеживает оппонентов на канвасе, рассчитывая на победу единогласным решением. Драться в стойке Маккензи не любит, потому как в ударной технике у нее слишком много проблем.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Маккензи Дерн. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.48. На победу Андраде предлагают сделать ставку за 2.75.

Джессика хоть и идет на серии из поражений, но как боец, она гораздо мастеровитее своей соотечественницы. Дерн не обладает такой же внушительной мощью в стойке и не является мастером приемов на земле.

Андраде в данном поединке будет действовать первым номером. Она измотает соперницу высоким темпом и заберет бой в одностороннем порядке. Ставка: победа Джессики Андраде за 2.75.