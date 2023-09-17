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    Вернет ли Валентина Шевченко себе пояс?

    Шевченко — Грассо. Ставка (к. 1.54) и прогноз на бой, UFC Noche, 17 сентября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Валентина Шевченко Прогнозы на Алекса Грассо
    Прогноз и ставки на Шевченко — Грассо
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    Валентина Шевченко
    17 сентября состоится титульный бой в рамках турнира UFC Noche между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:10 мск. Шевченко — Грассо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Валентина Шевченко

    Еще недавно Шевченко была действующей чемпионкой, но теперь она занимает первую строчку рейтинга в женском наилегчайшем весе.

    В последнем своем бою она проиграла удушающим приемом Алексе Грассо и прервала серию из девяти выигранных поединков кряду. «Пуля» за годы выступлений в UFC зарекомендовала себя, как высококлассного ударника.

    Однако и в партере Валентина смотрится очень неплохо. У нее за карьеру 6 выигранных боев нокаутами и 7 сабмишнами. При этом у Шевченко очень высокий процент удачных тейкдаунов (64%).

    Стоит также отметить и хорошую защиту от ударов в стойке. Валентина пропускает всего лишь по 4 акцентированных попаданий в минуту со стороны соперников.

    Алекса Грассо

    Новоиспеченная чемпионка Грассо подходит к своей первой защите титула на серии из пяти выигранных поединков кряду. За исключением Шевченко топовых соперниц на ее пути за последнее время больше не было.

    Тем не менее, Алекса пребывает в очень хорошей форме. Стилистически она является ярко выраженным боксером. Но у нее есть проблемы с ударной мощью, и это подтверждает тот факт, что за карьеру только один выигранный бой нокаутом.

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    • Зато у мексиканки очень быстрые руки и на дистанции одна может перебоксировать абсолютно любого оппонента. Вдобавок, у Грассо довольно высокая точность ударов.

    По статистике 54% попаданий мексиканки доходят до цели. В защите показатели у нынешней чемпионки гораздо хуже, чем у Шевченко — пропускает по 8 акцентированных ударов в минуту.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Валентине Шевченко, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.54. На успех Грассо можно поставить за 2.55.

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    Несмотря на сенсационный успех мексиканки в предыдущем бою, большую часть поединка тогда контролировала Валентина. Она наносила солидный урон Алексе и предпочтительней смотрелась на земле.

    Второй бой пройдет под территориальным преимуществом Шевченко. Она будет давить на свою соперницу и добьется успеха за счет прессинга. Ставка: победа Валентины Шевченко за 1.54.

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    Шевченко — Грассо: прогноз, ставка (1.54), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Вернет ли Валентина Шевченко себе пояс?
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