17 сентября состоится титульный бой в рамках турнира UFC Noche между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:10 мск. Шевченко — Грассо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Валентина Шевченко

Еще недавно Шевченко была действующей чемпионкой, но теперь она занимает первую строчку рейтинга в женском наилегчайшем весе.

В последнем своем бою она проиграла удушающим приемом Алексе Грассо и прервала серию из девяти выигранных поединков кряду. «Пуля» за годы выступлений в UFC зарекомендовала себя, как высококлассного ударника.

Однако и в партере Валентина смотрится очень неплохо. У нее за карьеру 6 выигранных боев нокаутами и 7 сабмишнами. При этом у Шевченко очень высокий процент удачных тейкдаунов (64%).

Стоит также отметить и хорошую защиту от ударов в стойке. Валентина пропускает всего лишь по 4 акцентированных попаданий в минуту со стороны соперников.

Алекса Грассо

Новоиспеченная чемпионка Грассо подходит к своей первой защите титула на серии из пяти выигранных поединков кряду. За исключением Шевченко топовых соперниц на ее пути за последнее время больше не было.

Тем не менее, Алекса пребывает в очень хорошей форме. Стилистически она является ярко выраженным боксером. Но у нее есть проблемы с ударной мощью, и это подтверждает тот факт, что за карьеру только один выигранный бой нокаутом.

Зато у мексиканки очень быстрые руки и на дистанции одна может перебоксировать абсолютно любого оппонента. Вдобавок, у Грассо довольно высокая точность ударов.

По статистике 54% попаданий мексиканки доходят до цели. В защите показатели у нынешней чемпионки гораздо хуже, чем у Шевченко — пропускает по 8 акцентированных ударов в минуту.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Валентине Шевченко, предлагая поставить на ее победу с коэффициентом 1.54. На успех Грассо можно поставить за 2.55.

Несмотря на сенсационный успех мексиканки в предыдущем бою, большую часть поединка тогда контролировала Валентина. Она наносила солидный урон Алексе и предпочтительней смотрелась на земле.

Второй бой пройдет под территориальным преимуществом Шевченко. Она будет давить на свою соперницу и добьется успеха за счет прессинга. Ставка: победа Валентины Шевченко за 1.54.