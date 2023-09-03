ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала Ламин ЯмальОчередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?
  • 08:46
    • Медведев вышел в третий круг US Open-2023
  • 08:16
    • Касаткина пробилась в третий круг Открытого чемпионата США
  • 08:00
    • Рублев обыграл Монфиса во втором круге US Open-2023
    Все новости спорта

    Сохранит ли Сирил Ган вторую строчку в ростере тяжеловесов UFC?

    Ган — Спивак. Ставка (к. 1.55) и прогноз на бой, UFC Paris, 3 сентября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сирил Ган Прогнозы на Тай Туиваса Прогнозы на Джон Джонс Прогнозы на Франсис Нганну
    Прогноз и ставки на Ган — Спивак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сирил Ган
    3 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Paris между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:10 мск. Ган — Спивак: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сирил Ган

    Сирил Ган на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. К своему очередному поединку «Хороший парень» подходит после двух побед и трех поражения в пяти боях.

    Несмотря на не самую впечатляющую статистику, уровень оппозиции у Гана был невероятно серьезный. Проиграл Сирил только в титульниках Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу.

    Француз испытывает некоторые неудобства в противостояниях с базовыми борцами. Однако в стойке ему мало, кто сумеет навязать конкуренцию.

    Невероятная подвижность для тяжеловеса, сильный удар и своевременный уход с линии атаки являются главными преимуществами Сирила. У него 5 побед нокаутами в карьере, и пока что еще никто не сумел перебить Гана в стойке.

    Сергей Спивак

    Спивак является седьмым номером ростера тяжеловесов. У Сергея 4 победы и одно поражение в пяти последних поединках. В предыдущем бою молдаванин финишировал на земле в первом раунде Деррика Льюиса.

    Однако побед над другими топами у Сергея пока что нет. Он успешно дрался только с ветеранами и бойцами второго эшелона вроде Аугусто Сакаи и Грега Харди.

  • Ган встретится со Спиваком, Фиро подерется с Намаюнас. Анонс карда UFC Paris
  • Спивак и Намаюнас попытаются забраться в топ-5 на турнире в Париже
  • 30/08/2023

    • Стилистически Спивак кардинально отличается от грядущего оппонента. Сергей является мастером приемов. За карьеру у него 6 выигранных поединков сабмишнами.

    Однако имеются некоторые проблемы в стойке, и тому же Тому Аспинналу Спивак проиграл нокаутом уже к середине первого раунда.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Сирил Ган в данном поединке является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На успех Спивака предлагают сделать ставку за 2.52.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Разница в опыте между данными бойцами очень велика. Если учесть, что Ган обладает хорошим футворком и постоянно передвигается по октагону, то он не позволит Спиваку подобраться к себе вплотную и провести тейкдаун.

    Не стоит забывать и про фактор домашнего турнира. Прошлом году Ган разгромил в Париже Тая Туивасу. Тоже самое может произойти и со Спиваком. Ставка победа: победа Сирила Гана за 1.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.86
  • Прогноз на матч Сербия — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Германия — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч Испания — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Словения — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пол — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Рига — Елгава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ган — Спивак: прогноз, ставка (1.55), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Сирил Ган вторую строчку в ростере тяжеловесов UFC?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры