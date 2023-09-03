3 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Paris между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:10 мск. Ган — Спивак: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сирил Ган

Сирил Ган на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. К своему очередному поединку «Хороший парень» подходит после двух побед и трех поражения в пяти боях.

Несмотря на не самую впечатляющую статистику, уровень оппозиции у Гана был невероятно серьезный. Проиграл Сирил только в титульниках Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу.

Француз испытывает некоторые неудобства в противостояниях с базовыми борцами. Однако в стойке ему мало, кто сумеет навязать конкуренцию.

Невероятная подвижность для тяжеловеса, сильный удар и своевременный уход с линии атаки являются главными преимуществами Сирила. У него 5 побед нокаутами в карьере, и пока что еще никто не сумел перебить Гана в стойке.

Сергей Спивак

Спивак является седьмым номером ростера тяжеловесов. У Сергея 4 победы и одно поражение в пяти последних поединках. В предыдущем бою молдаванин финишировал на земле в первом раунде Деррика Льюиса.

Однако побед над другими топами у Сергея пока что нет. Он успешно дрался только с ветеранами и бойцами второго эшелона вроде Аугусто Сакаи и Грега Харди.

Стилистически Спивак кардинально отличается от грядущего оппонента. Сергей является мастером приемов. За карьеру у него 6 выигранных поединков сабмишнами.

Однако имеются некоторые проблемы в стойке, и тому же Тому Аспинналу Спивак проиграл нокаутом уже к середине первого раунда.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Сирил Ган в данном поединке является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На успех Спивака предлагают сделать ставку за 2.52.

Разница в опыте между данными бойцами очень велика. Если учесть, что Ган обладает хорошим футворком и постоянно передвигается по октагону, то он не позволит Спиваку подобраться к себе вплотную и провести тейкдаун.

Не стоит забывать и про фактор домашнего турнира. Прошлом году Ган разгромил в Париже Тая Туивасу. Тоже самое может произойти и со Спиваком. Ставка победа: победа Сирила Гана за 1.55.