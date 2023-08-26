26 августа состоится бой в рамках турнира UFC Singapore между Максом Холлоуэем и Чон Чхан Соном в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 17:40 мск. Холлоуэй — Сон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макс Холлоуэй

Макс на данный момент занимает первую строчку в рейтинге полулегковесов. В своем предыдущем поединке гаваец одолел единогласным решением судей восходящую звезду дивизиона Арнольда Аллена.

В шести предыдущих поединках у Холлоуэя 3 победы и 3 поражения, однако проигрывал он одному и тому же бойцу, нынешнему чемпиону Александру Волкановски.

Но в противостояниях с остальными топовыми противниками у Макса не было проблем. Помимо того же Аллена гаваец одолел Катара, Родригеса и других прямых конкурентов.

Невероятная ударная мощь, высокая точность попаданий, жесткий прессинг и феноменальное кардио — главные преимущества Холлоуэя. А всего за карьеру у Макса выигрышей 9 нокаутами.

Чон Чхан Сон

Чон Чхан подходит к данному противостоянию статусе восьмого номера ростера полулегковесов. В последнем своем поединке «Корейский зомби» уступил техническим нокаутом Александру Волкановски.

С возрастом хорошие кондиции Сона начали плавно сходить на нет. Да и дерется он в последнее время не так уж и часто, проводя максимум один поединок за год.

Стоит отметить, что у «корейского зомби» есть явные проблемы с защитой в стойке. 3 из четырех предыдущих поражений Сона были нокаутами.

В плане точности попаданий Чон Чхан тоже не превосходит Холлоуэя. Лишь 42% его ударов регулярно доходят до цели. А за последние 5 лет у «корейского зомби» не было ни одной победы нокаутом над прямыми конкурентами.

Прогноз и ставка

Макс Холлоуэй, по мнению букмекеров, в данном поединке является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.12. На успех «корейского зомби» предлагают сделать ставку за 6.75.

Гаваец сразу же пойдет и будет действовать первым номером. Предыдущий поединок с Алленом показал, что Холлоуэй пребывает в прекрасной форме и готов конкурировать с сильнейшими бойцами дивизиона.

Нынешний «корейский зомби» явно не станет проблемой для гавайца. С учетом плохой защиты в стойке Чон Чхан точно не продержится до судейского решения. Ставка: победа Макса Холлоуэя нокаутом за 1.79.