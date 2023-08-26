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    Будет ли нокаут в бою Холлоуэя и «Корейского зомби»?

    Холлоуэй — Сон. Ставка (к. 1.79) и прогноз на бой, UFC Singapore, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Холлоуэй — Сон
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    Макс Холлоуэй
    26 августа состоится бой в рамках турнира UFC Singapore между Максом Холлоуэем и Чон Чхан Соном в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 17:40 мск. Холлоуэй — Сон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Макс Холлоуэй

    Макс на данный момент занимает первую строчку в рейтинге полулегковесов. В своем предыдущем поединке гаваец одолел единогласным решением судей восходящую звезду дивизиона Арнольда Аллена.

    В шести предыдущих поединках у Холлоуэя 3 победы и 3 поражения, однако проигрывал он одному и тому же бойцу, нынешнему чемпиону Александру Волкановски.

    Но в противостояниях с остальными топовыми противниками у Макса не было проблем. Помимо того же Аллена гаваец одолел Катара, Родригеса и других прямых конкурентов.

    Невероятная ударная мощь, высокая точность попаданий, жесткий прессинг и феноменальное кардио — главные преимущества Холлоуэя. А всего за карьеру у Макса выигрышей 9 нокаутами.

    Чон Чхан Сон

    Чон Чхан подходит к данному противостоянию статусе восьмого номера ростера полулегковесов. В последнем своем поединке «Корейский зомби» уступил техническим нокаутом Александру Волкановски.

    С возрастом хорошие кондиции Сона начали плавно сходить на нет. Да и дерется он в последнее время не так уж и часто, проводя максимум один поединок за год.

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    • Стоит отметить, что у «корейского зомби» есть явные проблемы с защитой в стойке. 3 из четырех предыдущих поражений Сона были нокаутами.

    В плане точности попаданий Чон Чхан тоже не превосходит Холлоуэя. Лишь 42% его ударов регулярно доходят до цели. А за последние 5 лет у «корейского зомби» не было ни одной победы нокаутом над прямыми конкурентами.

    Прогноз и ставка

    Макс Холлоуэй, по мнению букмекеров, в данном поединке является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.12. На успех «корейского зомби» предлагают сделать ставку за 6.75.

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    Гаваец сразу же пойдет и будет действовать первым номером. Предыдущий поединок с Алленом показал, что Холлоуэй пребывает в прекрасной форме и готов конкурировать с сильнейшими бойцами дивизиона.

    Нынешний «корейский зомби» явно не станет проблемой для гавайца. С учетом плохой защиты в стойке Чон Чхан точно не продержится до судейского решения. Ставка: победа Макса Холлоуэя нокаутом за 1.79.

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    Холлоуэй — Сон: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли нокаут в бою Холлоуэя и «Корейского зомби»?
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