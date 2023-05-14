ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал Мало ГюстоFIFA 23: лучшие правые защитники, которых стоит подписать в режиме карьеры Андрес Иньеста, Лионель Месси и Хави От Роналдиньо до Месси. Топ-10 игроков «Барселоны» в 21-м веке
  • 15:56
    • Защитник «Спартака» Дуарте избежал дополнительной дисквалификации
  • 15:22
    • Павлюченкова проиграла Свентек со счетом 0:6, 0:6
  • 15:04
    • Агент: Уход Малкома и Клаудиньо из «Зенита» летом маловероятен
    Все новости спорта

    Сохранит ли Жанибек Алимханулы титул чемпиона по версии WBO?

    Алимханулы — Батлер. Прогноз (к. 1.57) и ставки на бой, профессиональный бокс, 14 мая 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF
    Прогноз и ставки на Алимханулы — Батлер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жанибек Алимханулы (справа)
    14 мая состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Жанибеком Алимханулы и Стивеном Батлером в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Алимханулы — Батлер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жанибек Алимханулы

    Казахстанский боксер на данный момент является временным чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. В своем предыдущем поединке Жанибек завоевал пояс, одолев нокаутом Дэнни Дигнума.

    К первой защите титула Алимханулы подходит в качестве непобежденного бойца. Всего в активе Жанибека 12 побед на профессиональном ринге.

    Также у него довольно высокий процент нокаутов (8 досрочных побед). Нередко казахстанец финиширует своих соперников уже в первой половине встречи.

    По классу Алимханулы гораздо выше предстоящего соперника. Он будет идти вперед за очередной победой. Причем данный успех может принести ему впоследствии титульник за основной пояс. В общем, мотивации у казахстанца более, чем предостаточно.

    Стивен Батлер

    Для канадского боксера это будет самый тяжелый бой в профессиональной карьере. Примечательно, что в его активе в 3 раза больше поединков, чем у Алимханулы.

    Однако ранее Батлер доходил только до чемпионских боев за локальные титулы и уровень оппозиции у него был гораздо ниже, чем у предстоящего противника.

  • Джошуа принял вызов Уайлдера. Но в этой битве «Эй-Джей» не фаворит
  • Поединок Джошуа и Уайлдера должен состояться в декабре 2023-го
  • 07/05/2023

    • К данной встрече Стивен подходит на серии из четырех побед кряду. Сейчас он является чемпионом Северной Америки в среднем весе. Но едва ли его опыт и достижения могут сравниться с регалиями казахстанца.

    Единственное преимущество Батлера — это его размах рук, составляющий 192 см. Разница в 10 см позволит ему некоторое время удерживать Жанибека на дистанции.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Жанибек Алимханулы является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На успех Батлера дают коэффициент 14.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Разница в классе слишком велика. Для казахстанца бой со Стивеном выглядит легкой прогулкой. Такого соперника временный чемпион просто обязан выигрывать досрочно.

    Если учесть, что у Батлера нет опыта против таких оппонентов, то для него эта встреча может закончиться очень рано. Ставка: победа Жанибека Алимханулы в 1-6 раундах за 1.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызылкум — Олимпик Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пигато — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Слуцк — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.09
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вондроушова — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  1.73
  • Прогноз на матч Швеция — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алимханулы — Батлер: прогноз, ставка (1.57), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сохранит ли Жанибек Алимханулы титул чемпиона по версии WBO?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры