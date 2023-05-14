14 мая состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Жанибеком Алимханулы и Стивеном Батлером в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Алимханулы — Батлер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жанибек Алимханулы

Казахстанский боксер на данный момент является временным чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. В своем предыдущем поединке Жанибек завоевал пояс, одолев нокаутом Дэнни Дигнума.

К первой защите титула Алимханулы подходит в качестве непобежденного бойца. Всего в активе Жанибека 12 побед на профессиональном ринге.

Также у него довольно высокий процент нокаутов (8 досрочных побед). Нередко казахстанец финиширует своих соперников уже в первой половине встречи.

По классу Алимханулы гораздо выше предстоящего соперника. Он будет идти вперед за очередной победой. Причем данный успех может принести ему впоследствии титульник за основной пояс. В общем, мотивации у казахстанца более, чем предостаточно.

Стивен Батлер

Для канадского боксера это будет самый тяжелый бой в профессиональной карьере. Примечательно, что в его активе в 3 раза больше поединков, чем у Алимханулы.

Однако ранее Батлер доходил только до чемпионских боев за локальные титулы и уровень оппозиции у него был гораздо ниже, чем у предстоящего противника.

К данной встрече Стивен подходит на серии из четырех побед кряду. Сейчас он является чемпионом Северной Америки в среднем весе. Но едва ли его опыт и достижения могут сравниться с регалиями казахстанца.

Единственное преимущество Батлера — это его размах рук, составляющий 192 см. Разница в 10 см позволит ему некоторое время удерживать Жанибека на дистанции.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Жанибек Алимханулы является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На успех Батлера дают коэффициент 14.50.

Разница в классе слишком велика. Для казахстанца бой со Стивеном выглядит легкой прогулкой. Такого соперника временный чемпион просто обязан выигрывать досрочно.

Если учесть, что у Батлера нет опыта против таких оппонентов, то для него эта встреча может закончиться очень рано. Ставка: победа Жанибека Алимханулы в 1-6 раундах за 1.57.