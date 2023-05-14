Жанибек Алимханулы
Казахстанский боксер на данный момент является временным чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. В своем предыдущем поединке Жанибек завоевал пояс, одолев нокаутом Дэнни Дигнума.
К первой защите титула Алимханулы подходит в качестве непобежденного бойца. Всего в активе Жанибека 12 побед на профессиональном ринге.
Также у него довольно высокий процент нокаутов (8 досрочных побед). Нередко казахстанец финиширует своих соперников уже в первой половине встречи.
По классу Алимханулы гораздо выше предстоящего соперника. Он будет идти вперед за очередной победой. Причем данный успех может принести ему впоследствии титульник за основной пояс. В общем, мотивации у казахстанца более, чем предостаточно.
Стивен Батлер
Для канадского боксера это будет самый тяжелый бой в профессиональной карьере. Примечательно, что в его активе в 3 раза больше поединков, чем у Алимханулы.
Однако ранее Батлер доходил только до чемпионских боев за локальные титулы и уровень оппозиции у него был гораздо ниже, чем у предстоящего противника.
К данной встрече Стивен подходит на серии из четырех побед кряду. Сейчас он является чемпионом Северной Америки в среднем весе. Но едва ли его опыт и достижения могут сравниться с регалиями казахстанца.
Единственное преимущество Батлера — это его размах рук, составляющий 192 см. Разница в 10 см позволит ему некоторое время удерживать Жанибека на дистанции.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, Жанибек Алимханулы является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02. На успех Батлера дают коэффициент 14.50.
Разница в классе слишком велика. Для казахстанца бой со Стивеном выглядит легкой прогулкой. Такого соперника временный чемпион просто обязан выигрывать досрочно.
Если учесть, что у Батлера нет опыта против таких оппонентов, то для него эта встреча может закончиться очень рано. Ставка: победа Жанибека Алимханулы в 1-6 раундах за 1.57.