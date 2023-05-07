7 мая состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джошуа Буатси и Павлом Стемпенем в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:15 мск. Стемпень — Буатси: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павел Стемпень

Павел еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. В его активе 18 выигранных поединков и одна ничья против Марека Матьи летом 2019-го.

Польский боец пока что очень уверенно идет по дистанции, но ранее он еще не встречался со столь серьезными противниками. Предыдущая оппозиция Стемпеня — это локальные соперники или же бойцы уровнем ниже среднего.

Сам Павел ранее не добирался до претендентских поединков по основным линиям. А его самое высокое достижение — это второстепенный пояс в полутяжелом весе по линии IBF Inter-Continental Light.

Стоит отметить, что поляк обладает неплохим ударом. В его активе есть 12 досрочных побед. Но в предыдущем поединке он выиграл решением у бойца, чей рекорд 6-7.

Джошуа Буатси

Как и предстоящий оппонент, Буатси не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. Однако и противники у британца были гораздо сильнее.

К примеру, в двух последних встречах Джошуа одолел Крэйга Ричардса и Ричардса Болотника, которые являются представителями топ-15 рейтинга хотя бы по одной из основных версий.

Джошуа уже сейчас считается едва ли не главным претендентом на титулы чемпиона мира. У данного бойца 16 побед, 13 из которых были досрочными. В случае очередного успеха, британец получит статус обязательного претендента.

В плане навыков Буатси явно превосходит Стемпеня. Британец обладает мощным ударом и при этом сам пропускает не очень много попаданий. Джошуа — это боец топ-уровня. Он может доставить не мало проблем даже чемпионам.

Прогноз и ставка

Буатси, по мнению букмекеров, является явным фаворитом в предстоящем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.05. На успех Павла Стемпеня дают коэффициент 10.50.

Судя по разнице в классе, в данном бою должно произойти настоящее избиение. Джошуа во встрече с таким соперником будет постоянно идти вперед в погоне за нокаутом.

Польский боксер продержится максимум до середины встречи, а далее будет финиширован. Во второй половине противостояния Джошуа должен дожимать Стемпеня и выигрывать досрочно. Ставка: тотал больше 6,5 за 1.72.