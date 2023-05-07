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    Дойдет ли бой Буатси и Стемпеня до экватора?

    Стемпень — Буатси. Прогноз (к. 1.72) и ставки на бой, профессиональный бокс, 7 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Стемпень — Буатси
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    Джошуа Буатси
    7 мая состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джошуа Буатси и Павлом Стемпенем в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:15 мск. Стемпень — Буатси: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павел Стемпень

    Павел еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. В его активе 18 выигранных поединков и одна ничья против Марека Матьи летом 2019-го.

    Польский боец пока что очень уверенно идет по дистанции, но ранее он еще не встречался со столь серьезными противниками. Предыдущая оппозиция Стемпеня — это локальные соперники или же бойцы уровнем ниже среднего.

    Сам Павел ранее не добирался до претендентских поединков по основным линиям. А его самое высокое достижение — это второстепенный пояс в полутяжелом весе по линии IBF Inter-Continental Light.

    Стоит отметить, что поляк обладает неплохим ударом. В его активе есть 12 досрочных побед. Но в предыдущем поединке он выиграл решением у бойца, чей рекорд 6-7.

    Джошуа Буатси

    Как и предстоящий оппонент, Буатси не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. Однако и противники у британца были гораздо сильнее.

    К примеру, в двух последних встречах Джошуа одолел Крэйга Ричардса и Ричардса Болотника, которые являются представителями топ-15 рейтинга хотя бы по одной из основных версий.

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    • Джошуа уже сейчас считается едва ли не главным претендентом на титулы чемпиона мира. У данного бойца 16 побед, 13 из которых были досрочными. В случае очередного успеха, британец получит статус обязательного претендента.

    В плане навыков Буатси явно превосходит Стемпеня. Британец обладает мощным ударом и при этом сам пропускает не очень много попаданий. Джошуа — это боец топ-уровня. Он может доставить не мало проблем даже чемпионам.

    Прогноз и ставка

    Буатси, по мнению букмекеров, является явным фаворитом в предстоящем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.05. На успех Павла Стемпеня дают коэффициент 10.50.

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    Судя по разнице в классе, в данном бою должно произойти настоящее избиение. Джошуа во встрече с таким соперником будет постоянно идти вперед в погоне за нокаутом.

    Польский боксер продержится максимум до середины встречи, а далее будет финиширован. Во второй половине противостояния Джошуа должен дожимать Стемпеня и выигрывать досрочно. Ставка: тотал больше 6,5 за 1.72.

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    Стемпень — Буатси: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Дойдет ли бой Буатси и Стемпеня до экватора?
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