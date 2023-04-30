ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство Джуд Беллингем«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн L.A. NoireДетектив о 40-х, Бразилия-стайл разборки и еще 8 величайших игр от Rockstar Games
  • 11:35
    • Дзюба недоволен предложением «Локомотива» по новому контракту
  • 11:13
    • Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Ковачича
    Все новости спорта

    Будет ли ранний нокаут в бою Ядонга и Симона?

    Ядонг — Симон. Прогноз (к. 1.43) и ставки на бой, UFC Vegas 72, 30 апреля 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Ядонг — Симон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сонг Ядонг
    30 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 72 между Сонгом Ядонгом и Рики Симоном в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Ядонг — Симон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сонг Ядонг

    Китайский боец подходит к очередному поединку после поражения техническим нокаутом в предыдущей встрече от Кори Сэндхагена.

    Тогда врачи остановили битву по окончании четвертого раунда ввиду сильных рассечений и гематом на лице Ядонга. До боя с американцем Сонг шел на серии из трех побед кряду.

    Стилистически он является ярко выраженным ударником. Сонг также очень стойкий боец с хорошей выносливостью. В партер идет крайне редко, но обладает отличной защитой от тейкдаунов.

    По статистике китаец блокирует 61% всех попыток переводов на канвас со стороны соперников. Сейчас Ядонг занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

    Рики Симон

    Симон подходит к данному поединку на серии из пяти выигранных встреч кряду. Однако, несмотря на такой винстрик, американец занимает только десятую строчку в рейтинге.

    В последний раз Рики проигрывал Робу Фонту в июле 2019-го судейским решением. С тех пор по-настоящему крупных поединков у него было.

  • Ядонг подерется с Симоном, Боральо встретится с Олексейчуком. Анонс карда UFC Vegas 72
  • Боральо идет за четвертой победой кряду, Симон хочет включиться в титульную гонку в легчайшем весе
  • 26/04/2023

    • Однако нынешняя его форма вряд ли может вызвать сомнения. В пяти последних встречах Рики перерабатывал каждого своего соперника за счет высокого уровня борьбы.

    А в 2018-м ему удалось одолеть сабмишном нынешнего первого номера рейтинга Мераба Двалишвили. Вероятнее всего, во встрече с Ядонгом американец также сделает ставку на борьбу. Как показывают последние бои Рики, на нижнем этаже он очень неплох.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают небольшое преимущество Рики Симону, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.85. На успех Сонга Ядонга можно поставить за 2.00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Обоим бойцам в данном поединке нужна только победа. Вряд ли каждый из них станет форсировать события, тем более встреча пройдет в формате пяти раундов. Сонг будет пытаться найти удобную для себя дистанцию, а его соперник начнет искать возможность для тейкдауна.

    Первые 2 раунда у них могут уйти на адаптацию, и раннего финиша в таком противостоянии не случится. Так что до экватора данный поединок точно дойдет, а далее победит тот, у кого останется больше сил. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кристиан — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Слуцк — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лечче — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швентек — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Раед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Специя — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ядонг — Симон: прогноз, ставка (1.43), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли ранний нокаут в бою Ядонга и Симона?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры