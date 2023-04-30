30 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 72 между Сонгом Ядонгом и Рики Симоном в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Ядонг — Симон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонг Ядонг

Китайский боец подходит к очередному поединку после поражения техническим нокаутом в предыдущей встрече от Кори Сэндхагена.

Тогда врачи остановили битву по окончании четвертого раунда ввиду сильных рассечений и гематом на лице Ядонга. До боя с американцем Сонг шел на серии из трех побед кряду.

Стилистически он является ярко выраженным ударником. Сонг также очень стойкий боец с хорошей выносливостью. В партер идет крайне редко, но обладает отличной защитой от тейкдаунов.

По статистике китаец блокирует 61% всех попыток переводов на канвас со стороны соперников. Сейчас Ядонг занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

Рики Симон

Симон подходит к данному поединку на серии из пяти выигранных встреч кряду. Однако, несмотря на такой винстрик, американец занимает только десятую строчку в рейтинге.

В последний раз Рики проигрывал Робу Фонту в июле 2019-го судейским решением. С тех пор по-настоящему крупных поединков у него было.

Однако нынешняя его форма вряд ли может вызвать сомнения. В пяти последних встречах Рики перерабатывал каждого своего соперника за счет высокого уровня борьбы.

А в 2018-м ему удалось одолеть сабмишном нынешнего первого номера рейтинга Мераба Двалишвили. Вероятнее всего, во встрече с Ядонгом американец также сделает ставку на борьбу. Как показывают последние бои Рики, на нижнем этаже он очень неплох.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают небольшое преимущество Рики Симону, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.85. На успех Сонга Ядонга можно поставить за 2.00.

Обоим бойцам в данном поединке нужна только победа. Вряд ли каждый из них станет форсировать события, тем более встреча пройдет в формате пяти раундов. Сонг будет пытаться найти удобную для себя дистанцию, а его соперник начнет искать возможность для тейкдауна.

Первые 2 раунда у них могут уйти на адаптацию, и раннего финиша в таком противостоянии не случится. Так что до экватора данный поединок точно дойдет, а далее победит тот, у кого останется больше сил. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.43.