Мурат Гассиев — Александр Усик. Прогноз и ставки на бой WBSS 21 июля

В субботу, 21 июля, в Москве состоится финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. За звание абсолютного чемпиона мира поспорят россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Прогноз на Мурат Гассиев — Александр Усик.

Мурат Гассиев

Чемпион по версиям WBA/IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) пока идет без потерь — 26 побед подряд, если не считать один отмененный бой, который россиянин с большой вероятностью сумел бы выиграть.

В четвертьфинале WBSS Гассиев прошел бывшего чемпиона мира Кшиштофа Влодарчика (55-4-1, 38 КО). Поляк был нокаутирован в третьем раунде точным ударом по печени.

В полуфинале Мурат задержался в ринге почти на 12 раундов — кубинский панчер Юньер Дортикос (22-1, 21 КО) работал первым номером, демонстрировал приличную работоспособность, вкладывался в каждый удар, чаще атаковал «двойками», до последнего, как и обещал, пытался «кошмарить», но справиться с россиянином не сумел. Гассиев продемонстрировал богатый тактико-технический багаж: удары в связках, смена акцентов, спрятанные силовые удары в комбинациях, выверенные удары по корпусу, апперкоты, хуки в обход блока. Плюс ко всему, у Гассиева было преимущество в тайминге и в работе ног. Итог — технический нокаут в 12-м раунде.

Очевидно, что после боя с Денисом Лебедевым Гассиев стал лучше. Намного ли — покажет поединок с Усиком. Все же Дортикос гораздо более удобен россиянину, чем Усик (или соотечественник Лебедев).

Мурат Гассиев Российский боксер Мой нынешний тренировочный лагерь ничем не отличается от предыдущих. Так как Усик левша, у меня другие спарринг-партнеры. Против левши нужно боксировать немного по-другому тактически, но кроме этого ничего не изменилось.

Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 11 КО) в 1/4 WBSS разобрался с немцем Марко Хуком (41-5-1, 28 КО) — украинец был намного быстрее и техничнее, но остановил соперника лишь в десятом раунде — после продолжительной атаки Усика, во время которой Хук просто стоял у канатов и принимал удары, в дело вмешался рефери.

В 1/2 финала украинец не без труда переработал латвийского чемпиона WBC Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО). Противостояние выдалось интенсивным, но довольно монотонным и с минимумом по-настоящему опасных попаданий. Ближе к концовке проявилась скорость Усика — латвиец устал больше противника и замедлился, «благодаря» чему поймал немало левых кроссов Александра, который банально наседал, брал свое активностью и ударами без особого акцента. Итог — 114:114 и дважды 115-113 в пользу Усика.

Что из этих поединков может вынести Гассиев? Во-первых, у украинца определенно точно есть проблемы в обороне, и если он будет пропускать столько силовых ударов в финале, как и в 1/2, то рискует остаться с баранкой.

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Какие еще козыри есть у россиянина? Во-первых, очень тяжелый удар. Во-вторых, Гассиев — отличный контрапанчер, а Усик иногда пропускает от боксеров, которые умеют работать на контратаках. Ну, а в-третьих — Мурат будет боксировать на своей территории.

Александр Усик Украинский боксер И снова мне предстоит драться на территории соперника. Я праздновал победу в четвертьфинале и полуфинале. И в Москву я также еду за победой!

Прогноз

Отечественные букмекеры отдают предпочтение Гассиеву — на его победу можно поставить с коэффициентом 1,62. Возможный успех Усика оценивается в 2,20. У зарубежных все с точностью до наоборот — 1,67 на Усика и 2,25 на Гассиева.

Так что если верите в россиянина — бегом ставить на Мурата и удваивать сумму.

Как будет развиваться бой? Скорее всего, нам следует ожидать «разведки» в первых раундах. Главная задача Мурата — не дать Усику хозяйничать в ринге, главная задача Александра — не дать сопернику провести свои тяжелые контрудары.

Считаем, что бой может продлиться все отведенные 12 раундов — ставим на тотал больше 9,5 раундов за 1,36. 0