Александр Поветкин — Дэвид Прайс. Прогноз и ставки на боксерский бой 31 марта

Александр Поветкин

Александр Поветкин (33-1, 23 КО) за последние два года дважды был близок к чемпионскому бою, но оба раза ему мешали истории с допингом. Ближайший бой с бронзовым медалистом Игр-2008 в Пекине Прайсом многими (да и самим «Витязем») рассматривается как реклама перед предстоящим противостоянием с Энтони Джошуа, поэтому россиянину нужно побеждать как можно ярче. «План такой: я должен быть более узнаваемым среди английских поклонников бокса, потому что, надеюсь, в будущем будет бой с Джошуа», — сказал Поветкин в интервью Boxing News.

Способен ли Поветкин победить ярко? Безусловно.

Да, Александр впервые за 5 лет будет боксировать не в России. После встречи с украинцем Владимиром Кличко и первого поражения в карьере россиянин провел семь боев, семь раз победил, и семь раз это происходило в России. Впрочем, опыт выездных поединков никуда не делся — в одной лишь Германии «Витязь» дрался 20 раз.

Да, ранее у Александра были некоторые проблемы в боях с высокими оппонентами. Рост Прайса, на секундочку, 2 метра 3 сантиметра, а размах рук — 2 метра и 8 сантиметров. Но какой в этом плюс, если при всем при этом у Прайса слабый подбородок? Дэвид потерпел четыре поражения на профи-ринге, и все четыре — нокаутом.

Дэвид Прайс

34-летний Дэвид Прайс (26-4, 22 КО) некогда считался топ-проспектом, но с 2013-го начал проигрывать и «падать». К тому времени он набил рекорд 15-0 и получил шанс выйти на новый уровень, однако с треском проиграл ветерану Тони Томпсону, который совершенно точно пережил свои лучшие дни и совсем недавно во второй раз досрочно проиграл Владимиру Кличко. Уже во втором раунде Томпсон воткнул в голову Прайса правый боковой, и Дэвид оказался в тяжелом нокдауне.

В команде британца посчитали это случайностью и быстро организовали реванш. Поначалу казалось, что Прайс добьется своего — он даже отправил соперника на канвас — однако американец спокойно пережил случившееся и уже в пятом раунде принялся просто избивать Дэвида. Итог — второе поражение.

После этого Прайс поехал драться в Германию и Данию, где одержал четыре победы, а затем получил еще один шанс — на кону поединка с Эрканом Тепером стоял титул EBU. Правда, и на этот раз для Прайса все завершилось неутешительно. Последнее поражение британца произошло в феврале прошлого года в поединке с Критианом Хаммером, который потом был остановлен... Да, да, «Русским витязем».

Последнее поражение британца произошло в феврале прошлого года в поединке с Критианом Хаммером, который потом был остановлен «Русским витязем». С тех пор Прайс провел лишь один 6-раундовый бой против откровенного лузера с отрицательным рекордом.

Очевидно, что бой с Поветкиным для Прайса — неожиданный и, наверное, незаслуженный шанс выйти на денежный чемпионский поединок.

Прогноз

Букмекеры уверены в победе Поветкина и предлагают весьма скромный коэффициент на россиянина — 1,04. В случае успеха его соперника поставленная сумма может увеличиться в 9 раз.

1,14Досрочная победа Поветкина

Считаем, что 31 марта не станет вторым днем рождения для Прайса, и британец вновь окажется в горизонтальном положении. Ставим на досрочную победу Поветкина за скромные 1,14. Еще один «железный» вариант — бой продлится менее 9 раундов за 1,11.

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