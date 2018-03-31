ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Идеальный клиент для Поветкина

    Александр Поветкин — Дэвид Прайс. Прогноз и ставки на боксерский бой 31 марта

    Александр Поветкин
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Александр Поветкин
    Александр Поветкин
    badlefthook.com
    31 марта в Кардиффе (Уэльс) Александр Поветкин (33-1, 23 КО) схлестнется с британцем Дэвидом Прайсом (26-4, 22 КО) в бою за пояса WBO International и WBA Inter-Continental и статус обязательного претендента на поединок с победителем дуэли Энтони Джошуа — Джозеф Паркер. Прогноз на Александр Поветкин — Дэвид Прайс.

    Александр Поветкин

    Александр Поветкин (33-1, 23 КО) за последние два года дважды был близок к чемпионскому бою, но оба раза ему мешали истории с допингом. Ближайший бой с бронзовым медалистом Игр-2008 в Пекине Прайсом многими (да и самим «Витязем») рассматривается как реклама перед предстоящим противостоянием с Энтони Джошуа, поэтому россиянину нужно побеждать как можно ярче. «План такой: я должен быть более узнаваемым среди английских поклонников бокса, потому что, надеюсь, в будущем будет бой с Джошуа», — сказал Поветкин в интервью Boxing News.

    Способен ли Поветкин победить ярко? Безусловно.

    Да, Александр впервые за 5 лет будет боксировать не в России. После встречи с украинцем Владимиром Кличко и первого поражения в карьере россиянин провел семь боев, семь раз победил, и семь раз это происходило в России. Впрочем, опыт выездных поединков никуда не делся — в одной лишь Германии «Витязь» дрался 20 раз.

    Да, ранее у Александра были некоторые проблемы в боях с высокими оппонентами. Рост Прайса, на секундочку, 2 метра 3 сантиметра, а размах рук — 2 метра и 8 сантиметров. Но какой в этом плюс, если при всем при этом у Прайса слабый подбородок? Дэвид потерпел четыре поражения на профи-ринге, и все четыре — нокаутом.

    Дэвид Прайс

    Ближайшие события

    34-летний Дэвид Прайс (26-4, 22 КО) некогда считался топ-проспектом, но с 2013-го начал проигрывать и «падать». К тому времени он набил рекорд 15-0 и получил шанс выйти на новый уровень, однако с треском проиграл ветерану Тони Томпсону, который совершенно точно пережил свои лучшие дни и совсем недавно во второй раз досрочно проиграл Владимиру Кличко. Уже во втором раунде Томпсон воткнул в голову Прайса правый боковой, и Дэвид оказался в тяжелом нокдауне.

    В команде британца посчитали это случайностью и быстро организовали реванш. Поначалу казалось, что Прайс добьется своего — он даже отправил соперника на канвас — однако американец спокойно пережил случившееся и уже в пятом раунде принялся просто избивать Дэвида. Итог — второе поражение.

    После этого Прайс поехал драться в Германию и Данию, где одержал четыре победы, а затем получил еще один шанс — на кону поединка с Эрканом Тепером стоял титул EBU. Правда, и на этот раз для Прайса все завершилось неутешительно. Последнее поражение британца произошло в феврале прошлого года в поединке с Критианом Хаммером, который потом был остановлен... Да, да, «Русским витязем».

    Последнее поражение британца произошло в феврале прошлого года в поединке с Критианом Хаммером, который потом был остановлен «Русским витязем». С тех пор Прайс провел лишь один 6-раундовый бой против откровенного лузера с отрицательным рекордом.

    Очевидно, что бой с Поветкиным для Прайса — неожиданный и, наверное, незаслуженный шанс выйти на денежный чемпионский поединок.

    Прогноз

    Букмекеры уверены в победе Поветкина и предлагают весьма скромный коэффициент на россиянина — 1,04. В случае успеха его соперника поставленная сумма может увеличиться в 9 раз.

    1,14Досрочная победа Поветкина

    Считаем, что 31 марта не станет вторым днем рождения для Прайса, и британец вновь окажется в горизонтальном положении. Ставим на досрочную победу Поветкина за скромные 1,14. Еще один «железный» вариант — бой продлится менее 9 раундов за 1,11.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли Дель Потро остановить Изнера?
  • 7,78
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИ
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    •
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
  • Король Фуркад, чудо Маккарайнен и смазанный сезон сборной России
  • Итоги биатлонного сезона
    •
  • Футбол в России давно надо строить заново
  • Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов