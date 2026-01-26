Добьётся ли «Портленд» новой победы над «кельтами»?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 27 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» в Восточной конференции занимает 2 место, в 45 матчах регулярного чемпионата «кельты» одержали 28 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Селтикс» потерпел поражение в поединке против «Чикаго» (111:114).

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум, у игрока травмирован ахилл. Из строя команды с травмой лодыжки выбыл Джош Минотт.

Состояние команды: Прервалась победная серия «бостонских кельтов», в которых команда Джо Маззулла переиграла «Бруклин» (130:126 — после овертайма) и «Индиана» (119:104).

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 9 место, «речники» в 46 матчах одержали 23 победы и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: «Портленд» на своей арене проиграл «Торонто» со счётом 98:110.

Не сыграют: С травмами из строя выбыли Джерами Грант, Скот Хендерсон, Джру Холидей, Дэмиан Лиллард, Матис Тибул, Блэйк Уэсли.

Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Портленда», в которую вошли игры против «Майами» (127:110), «Сакраменто» (117:110), «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:116) и «Атланты» (117:101).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

«Портленд» занимает 9 место в Западной конференции

В этом сезоне «Портленд» переиграл «Бостон» (114:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Портленда» — 3.60.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Бостон» в этом сезоне выглядит неплохо, выступая без своего ключевого игрока Тейтума. Однако, это не мешает одному из лидеров Восточной конференции побеждать в регулярном чемпионате. «Кельты» вполне способны взять реванш у «Портленда» за поражение в 6 очков.

1.85 Фора «Бостона» (-7.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Бостон» — «Портленд» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Бостона» (-7.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 224.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Бостон» — «Портленд» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.90.