прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 4 января. Начало встречи — в 23:00 по мск.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» занимает 8 место в Восточной конференции, в 35 сыгранных матчах «маги» одержали 19 побед и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: «Мэджик» на выезде проиграл «Чикаго» (114:121).

Не сыграют: «Маги» не смогут рассчитывать на трёх баскетболистов, из строя команды выбыли Мориц Вагнер, Франц Вагнер, Джейлен Саггс.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Орландо» одержал победы над «Индианой» (112:110), «Денвером» (127:126) и проиграл «Торонто» (106:107), «Шарлотт» (105:120).

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» в Восточной конференции занимает последнее 15 место. В 35 матчах иноходцы одержали 6 побед и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Индианаполиса проиграли «Сан-Антонио» (113:123).

Не сыграют: В лазарете «Пэйсерс» находятся лидер команды Тайриз Хэлибертон, у которого врачи диагностировали травму ахилла. Выбыли из строя также Айзея Джексон (сотрясение) и Оби Топпин (травма ноги).

Состояние команды: «Индиана» потерпела поражение в 11-м матче подряд, проигрышную серию команды входят игры против «Орландо» (110:112), «Хьюстона» (119:126), «Майами» (116:142), «Милуоки» (94:111), «Бостона» (122:140, 95:103), «Нью-Орлеана» (109:128), «Нью-Йорка» (113:114), «Вашингтона» (89:108) и «Филадельфии» (105:115).

Статистика для ставок

«Индиана» занимает 15 место в Западной конференции

«Орландо» занимает 8 место в Восточной конференции

«Орландо» переиграло «Индиану» в этом сезоне (112:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Индиану» — 3.10.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «В первом круге регулярного чемпионата "Орландо" нанесло минимальное поражение баскетболистам из Индианаполиса с разницей в 2 очка. Да, преимущество было небольшим, но учитывая, что "Индиана" проводит регулярку крайне ужасно, можно рискнуть в пользу очередной победы "магов".

1.90 Фора «Орландо» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Орландо» — «Индиана» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора "Орландо" (-6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первой личной игре баскетболисты "Индиана" и "Орландо" забросили друг другу 222 очка, можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 233.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Орландо» — «Индиана» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.