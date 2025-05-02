Лос-Анджелес Клипперс — Денвер. Ставка (к. 3.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 2 мая 2024 года

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Интуит Дум» 2 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» вёл в серии у «Денвера» со счетом 2:1, однако в последних матчах противостояния «парикмахеры» не только упустили преимущество, но теперь находятся на грани вылета. На данный момент «парусники» проигрывают «самородкам» в серии — 2:3.

Не сыграют: Форвард Сет Ланди находится в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Денверу» во втором матче подряд (99:101, 115:131).

«Денвер»

Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: Джамал Мюррей принес «Денверу» важную победу в противостоянии с «Клипперс», забросив в кольцо соперника 43 очка, совершил 5 подборов и отдал 7 передач.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Состояние команды: Мюррей провел самый результативный матч в истории плей-офф НБА среди баскетболистов, кто совершли не более одной попытки со штрафной.

Статистика для ставок

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

«Денвер» обыгрывает «Лос-Анджелес Клипперс» в серии (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Денвера» — 3.25.

ТБ 211.5 и ТМ 211.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Денвер» с ударным тандемом Йокич-Мюррей готов поставить точку в противостоянии, «самородки» уже в шестом поединке противостояния могут завоевать путёвку во второй раунд плей-офф.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 3.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 211.5 с коэффициентом 1.87.